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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. صيانة وتجميل كشك كهرباء مسجد أبو غنام الأثري ببيلا

تحميل أكشاك كهرباء
تحميل أكشاك كهرباء بيلا

قال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إنه تم الانتهاء من رفع كفاءة وصيانة وتجميل كشك كهرباء مسجد أبو غنام الأثري ببيلا، بالتعاون مع هندسة كهرباء بيلا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات المهندسة غادة أبو كيلة، رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ، وإشراف المهندسة وفاء صلاح، مدير هندسة كهرباء بيلا.

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وأكد «ساطور»، أنه تم صيانة الكابلات الكهربائية، والأعمدة المحيطة بكشك الكهرباء، فضلاً عن رفع الإشغالات والإعلانات من أعلي الأعمدة، وإزالة المخلفات والأتربة المتراكمة بمحيط كشك كهرباء أبو غنام، تزامناً مع أعمال التطوير التي تتم بحي أبو غنام بمدينة بيلا، من أعمال رصف، وإنارة، وقص وتهذيب وزراعة الأشجار بالمنتزه.

وأوضح «ساطور»، أنه تم دهان وتجميل كشك الكهرباء بعدد من الرسومات والأعمال الفنية وذلك كي يظهر في أبهي صورة تتماشى مع الطابع الأثرى والإسلامى للمنطقة، والجارى تجهيزها لافتتاح مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام وشهرته مسجد «أبو غنام» الأثري بمدينة بيلا.

وتُجرى حالياً الأعمال علي قدم وساق للانتهاء من أعمال ترميم مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام والشهير بمسجد «أبو غنام» الأثري ببيلا، والذي بلغت نسبة تنفيذه حوالي 85%، ليعود إلى سابق عصره مرة أخرى، وافتتاحه أمام المُصلين من أهالي مدينة بيلا خلال الفترة المقبلة.

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IMG-20230516-WA0080
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IMG-20230516-WA0079
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