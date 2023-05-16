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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليوم.. الصحفيين تحتفل بالفائزين بجائزة الصحافة المصرية

صدى البلد

أكدت دعاء النجار ،عضو مجلس نقابة الصحفيين  السكرتير العام المساعد، أن النقابة تحتفل فى السادسة من مساء اليوم، نقيباً مجلساً ،بالفائزين بجائزة الصحافة المصرية لهذا العام وتكريم حملة الماجستير والدكتوراه.

وأوضحت "النجار" أن الحفل سوف يشهد فى البداية  تكريم عدد من رواد ورموز المهنة والنقابيين البارزين، تقديرا لدورهم النقابى والمهنى و لما اثروا به العمل الصحفى على مدار سنوات طويلة.

ونوهت عضو المجلس  إلى أن مطرب الأوبرا ياسر سليمان سوف يحيى حفل توزيع الجوائز اليوم 
ومن المقرر إهداؤه درع النقابة تقديرًا لما يقدمه من فن راقى يعد علامة فى إعادة إحياء التراث المصرى وسوف يقدم خلال الحفل باقة من  اغنيات محمد رشدى وكارم محمود ومحمد قنديل ومحمد عبد المطلب كما سيغنى ايضا مجموعة أغنيات  للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.


ويذكر أن ياسر سليمان  أحد أشهر مطربى دار الاوبرا المصرية والموسيقى العربية حيث عرف بالأغنيات الطربية الشهيرة لقامات الفن المصرى الأصيل ،كما بدأ مشواره الغنائي من مسابقات وحفلات الجامعة والتي حصل فيها على المركز الاول لعدة سنوات وبعدها إلتحق بفرقة نادي الصيد ومن ثم الفرقة المصرية بقيادة المايسترو فاروق البابلي والذي رشحه بعد ذلك لفرقة التراث بدار الاوبرا المصرية .

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