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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مدير معرض وتركس: توقيع شراكات مصرية أجنبية لتعميق التصنيع المحلي

صدى البلد

شهد معرض وتركس لمعالجة وتنقية المياه، إقبالا كبيرا من الخبراء والمتخصصين والمهندسين الاستشاريين والوكلاء التجاريين للتعرف عن قرب على أحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة في مجال معالجة وتنقية المياه .

وأقام معرض وتركس جلسة على هامش المعرض للاعلان عن عقد شراكات مصرية أجنبية لتوطين الصناعة في مصر وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

ويشارك في المعرض هذا العام العديد من الجهات الحكومية مثل وزارة الانتاج الحربي وشركة مياه الشرب بالقاهرة والشركة القابضة.

وقالت الدكتورة دعاء عبد الهادي المدير التنفيذي لمعرض وتركس waterx expo لمعالجة وتنقية المياه إن هذا المعرض هو الوحيد المعني بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والصناعي بالمنطقة ويشارك به 200 شركة عالمية تضم اكثر من 400 علامة تجارية بجانب الجهات الحكومية والرسمية.

وأضافت أن هذه الدورة جاءت تحت شعار توطين الصناعة والتكنولوجيا في مجال المياه والصرف، وهو ما يجسده المؤتمر هذا العام وهناك شراكات هذا العام للتصنيع المحلي وتوطين الصناعة بين شركات أجنبية ومصرية مثل زايلم ،الامريكية والفهيم وسيمبا بهدف  توطين هذه الصناعة و تقليل فاتورة الاستيراد في ظل ارتفاع الدولار ، وسد العجز فى المنتج من السوق المحلى بجانب التصدير للاسواق المجاورة وهو ما يساعد في توطين الصناعة في ظل توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمار  .

وأكدت د. دعاء عبد الهادي على وجود شركات أجنبية بشكل مكثف هذا العام بمعرض وتركس فهناك 5 شركات مجرية و20 شركة صينية و 13 شركة من تركيا والعديد من الشركات الأخرى لان العالم ينظر لمصر على انها اكبر سوق في الشرق الاوسط، وتستقبل وتطور الحلول التكنولوجية  الجديدة لمحطات المياه في مصر.

وقام معرض وتركس هذا العام بتوفير جناح خاص بالابتكارات في مجال تكنولوجيا المياه وتم تكريم المتميزين من خلال مسابقة في المؤتمر.

ويقول المهندس محمد شتا المدير الإقليمي لإحدى الشركات الأمريكية التي وقعت عقد شراكة مع مجموعة استثمارية مصرية كبرى بهدف توطين الصناعة وتعميقها في مصر إن مصر بلد الفرص الواعدة وهناك مميزات كبيرة في الاستثمار بها  فهي سوق كبير وبوابة للمنتجات الامريكية للاسواق الافريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبه قال المهندس شادي المنزلاوي أحد المشاركين بالمعرض  والذي عقد اتفاق تصنيع مشترك في مصر مع إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة في صناعة الطلمبات إن مجموعته الاستثمارية رائدة في مجال صناعة التكييف المركزي وحلول تطوير تكنولوجيا المياه وهذا بالتعاون مع  الشريك الأجنبي  وبالفعل تم انتاج  منتج مصري يضاهي المنتجات الاجنبية.

وأكد المنزلاوي أنه يعمل في إطار توجه استراتيجية الحكومة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.

ومن جانبه قال المهندس عاصم الفهيم المدير التنفيذي لإحدي الشركات الكبرى وأحد المشاركين بالمعرض إن المعرض هذا العام يهدف لفتح أسواق جديدة وكشف عن قيام شركته  بإنشاء كيان صناعي مشترك مع شركة تركية للوفاء بمتطلبات السوق المحلي والعربي والأفريقي ، وبدأنا في زيادة خطوط الانتاج من اجل التصدير، مؤكدا أنه يوجد في مصر مقومات الصناعة التى تستطيع خدمة الاسواق العالمية.

الاستثمار الابتكارات البنية التحتية معرض وتركس الصناعة الحلول التكنولوجية الفاتورة الاستيرادية

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