اندلاع مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامهم محيط الجامعات الفلسطينية بالخليل

أفادت وكالة أنباء فلسطين "وفا"، اليوم الثلاثاء، باندلاع مواجهات بين الفلسطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل جامعة فلسطين التقنية خضوري فرع العروب شمال الخليل، مما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه والعشرات من الطلاب والمواطنين بحالات اختناق.

وقال مراسل "وفا"، أن المواجهات اندلعت بين طلبة الجامعة العزل وقوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل الجامعة، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام صوب الطلبة والمواطنين، وتسبب بإصابة طالب بالرصاص الحي في قدمه، كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام وتم علاجهم ميدانياً.

كما أصيب عدد من المواطنين، بينهم طلبة، بالاختناق، اليوم الثلاثاء، جراء استنشاقهم الغاز السام والمسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال في محيط جامعة الخليل.

وقال مراسل "وفا"، أن قوات الاحتلال تركزت عند البوابات الرئيسية لجامعة الخليل وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام، صوب الطلبة والمواطنين ما تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام وتم علاجهم ميدانيا.

