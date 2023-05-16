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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوات مكثفة للقومي للمرأة للتوعية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بأسيوط

ندوة المجلس القومي
ندوة المجلس القومي للمرأة بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تكثيف الندوات والفعاليات بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بقرى ومراكز المحافظة، لافتًا إلى التنسيق بين اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة والمجلس القومي للمرأة وتكثيف الندوات للتوعية بأهمية المشاركة وتقديم المشروعات على المنصة الإلكترونية للمبادرة في دورتها الثانية. 

وكانت الحكومة أطلقت المبادرة تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتفعيل "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" في المحافظات، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية. 

وتم فتح باب التقدم للمشاركة في المبادرة وذلك ابتداءً من 1 أبريل وحتى 31 مايو 2023 وذلك ضمن الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تحت رعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار محافظ أسيوط، في بيان صادر عن إدارة الإعلام بالمحافظة اليوم الثلاثاء، إلى إنه وجه اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة بتكثيف الفعاليات واللقاءات مع الجامعات ومراكز البحث العلمي ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة من المستهدفين للتوعية بأهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. 

ونظم المجلس القومي للمرأة بالمحافظة برئاسة الدكتورة مروة كدواني مقررة فرع المجلس عدة ندوات بالقرى والمراكز للتوعية بأهمية المشاركة في المبادرة وحث المرأة على تقديم مشروعات ومبادرات خضراء ذكية تنموية متعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة فضلا عن المشروعات والمبادرات الغير هادفة للربح.

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وأكد المحافظ أنه تم الإعلان عن تخصيص جوائز قيمة للمشروعات التي ستفوز بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية منها جوائز مالية مقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتكريم للمشروعات الفائزة على مستوى المحافظة لافتًا إلى تكليف أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة ومقررها "محمد بشير" مدير المكتب الفني للمحافظ بتكثيف برامج التوعية ودعوة المواطنين وكافة أصحاب المصلحة وأساتذة وطلاب الجامعات والمراكز البحثية بالمشاركة في المبادرة وتقديم المشروعات على المنصة الالكترونية للمبادرة (http://www.sgg.eg) والتي بدأ العمل بها ابتداءً من 1 أبريل 2023 وتستمر في تلقي المشروعات حتى يوم 31/ 5/ 2023 لإيجاد حلول ذكية للمشكلات المجتمعية بإستخدام التكنولوجيا النظيفة وإيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي لخلق حالة وعي وتكاتف قومي للحد من آثار تغير المناخ والتعامل مع تأثيراته. 

ولفت إلى أن المبادرة التي اطلقتها الحكومة تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة له بالإضافة إلى أن المبادرة يتم من خلالها اختيار ستة مشروعات خضراء ذكية على مستوى المحافظة يتحقق من خلالها تلك الرؤى لافتًا إلى أن وزارة التخطيط ستقدم الجوائز المالية للمشروعات الفائزة فضلًا عن تقديم الدعم الفني والتقني للمشروعات الفائزة وتأهيل الكوادر البشرية بتلك المشروعات وتكريم على مستوى المحافظة وتكريم على مستوى وطني من خلال مؤتمر وطني يحضره رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين والمحافظين وفضلا عن عرض المشروعات الفائزة على مستوى الجمهورية بمؤتمر المناخ "cop28" بالإضافة إلى ربط المشروعات الفائزة بجهات تمويلية واستثمارية للتوسع بمشروعاتهم .
يذكر أن السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ورئيس اللجنة التنظيمية قد أشاد بمشاركة الجامعات ومراكز البحث العلمي بالمبادرة واصفاً ذلك بإنه نقلة نوعية في تقديم حلول مبتكرة لمشكلات تغير المناخ في مصر. 

ونوه بشروط المشاركة في المبادرة تتضمن أن يكون المشروع ضمن النطاق الجغرافي للمحافظة وقد تم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعمة بالأدلة وأن يتضمن مكونًا تكنولوجيًا ومكونًا متعلقًا بالاستدامة البيئية لافتًا إلى أن المرحلة الأولى لهذه المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أُطلقت في محافظات جمهورية مصر العربية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022 وبإشراف الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لافتاً الى أنه بختام الدورة الثانية من المبادرة سيتم تمثيل المشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ COP28 بالإمارات والحصول على جوائز مالية مُقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وربط المشروعات الفائزة بجهات تمويلية واستثمارية مختلفة.
وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين والمهتمين بالمبادرة وطلاب الجامعات ومراكز البحث العلمى وكافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى وممثلى الشركات بالمشاركة والتقدم بمشروعات تتناسب مع معايير الترشح وفى المجالات المحددة والتقديم والتسجيل بالموقع الالكترونى لها ( http://www.sgg.eg ) معلنًا تلقي استفسارات المواطنين والرد عليها من خلال أعضاء اللجنة التنفيذية ومقررها (محمد بشير – مدير المكتب الفني للمحافظ) ، على ان يتم الاعلان عن اية تفاصيل للمبادرة او منشورات التوعية على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (https://www.facebook.com/assioutgovernorate ).

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