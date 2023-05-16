مصرع صبي في غزة وإصابات بالاختناق في شمالي شرق جنين

آخر انتهاكات الاحتلال..

لقي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر حادث دهس في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ولقى الطفل براء علاء الحطاب مصرعه بعد أن صدمته مركبة بالقرب من منزله في حي الشجاعية، وجرى نقله إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء وفاته، بحسب وكالة أنباء فلسطين "وفا".

كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية جلبون شمال شرق جنين.

وتم اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، واشتعال حريق في الأراضي الزراعية.