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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد مركز شباب شما ويتابع بدء توصيل الصرف الصحى لتجمع العفيفي

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

اجرى اليوم اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز أشمون للوقوف على آخر المستجدات وتقديم الدعم اللازم بهدف الارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين .

جاء ذلك بحضور المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندسة  وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمة ، المحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون .

وتفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لمشروع الصرف الصحى بمنطقة تجمع العفيفى بقرية شما بتكلفة 4 مليون و600 ألف جنيه .

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وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى أن المشروع عبارة عن خط انحدار يتم تصريفه على محطة رفع شما (1) ، لافتاً إلى أنه بناءً على توجيهات محافظ المنوفية فقد تم البدء في الأعمال من تعديل المناسيب ومد خطوط الصرف الصحى بمنطقة تجمع العفيفى والمناطق المحرومة بالقرية وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية.

 وأكد المحافظ على تقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة لضمان الانتهاء من المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة كونه مشروع حيوى وهام يخدم الأهالي.


كما تفقد المحافظ مركز شباب شما والمقام على مساحة (350) م وعبارة عن دورين ومبنى إدارى وملعب خماسى ، وتابع انتظام آلية العمل بالمركز للتأكد من المنظومة وتقديم كافة أنشطة رياضية بالشكل الملائم ، موجهاً بسرعة استكمال أعمال التطوير بملعب الأكريليك لضمان التنوع في تقديم الأنشطة الرياضية المختلفة للشباب من أبناء القرية ، وذلك في ضوء اهتمام وحرص القيادة السياسية بتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والإنشائية لمراكز الشباب والمنشآت الرياضية .

وتابع محافظ المنوفية أعمال التشطيبات بمجمع موقف السيارات النموذجي الجديد بمدينة أشمون بنسبة إنجاز (85% ) تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية والمقام على مصرف سبل بمساحة (12)  ألف م2 .

واستمع المحافظ من مدير عام هيئة الأبنية التعليمية عن أعمال التطوير بالموقف والذى يستوعب (237 سيارة و4 ورش  للصيانة ، 18 محل تجاري ، وغرفة محول كهرباء ومظلات  للمواطنين ، ومبني إداري ).

ووجه المحافظ رئيس المدينة بالبدء في إجراءات طرح المحلات وزيادة بوابات دخول وخروج السيارات لتنظيم الحركة المرورية بالموقف ووضع الإرشادات المرورية لتحقيق السيولة اللازمة.

 كما وجه بتكثيف التواجد الميداني والتنبيه على الشركات المسند إليها أعمال الرصف  بالمدينة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى بتسريع وتيرة العمل لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز تمهيدا للبدء في تجهيز الخطة الاستثمارية الجديدة .

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أنه جارى البدء في إجراءات الإستلام تمهيداً لتشغيل موقف السيارات الجديد وذلك عقب الإنتهاء من التطوير للمساهمة في القضاء على المواقف العشوائية وتخفيف الإختناقات وتحقيق السيولة المرورية بشوارع المدينة ، وذلك ضمن الخطة الشاملة للمحافظة لإقامة مواقف حضارية وتوفير فرص عمل جادة للشباب لتحقيق حياة كريمة وإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً .

كما تفقد المحافظ مبنى الجمعية الاستهلاكية تقاطع شارعى سعد زغلول والروضة بمدينة أشمون بمساحة (934) م  أرض أملاك دولة ، موجهاً رئيس المدينة بالتنسيق مع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو البدء في طرح المبنى لإقامة مول تجارى إدارى نظراً لموقعه المتميز بهدف تعظيم الموارد الذاتية للمحافظة وبما يعود بالنفع العام على المواطنين .

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروعات التنموية والخدمية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي محافظة المنوفية محافظ المنوفية

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