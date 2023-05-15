عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة الـ100 مليون.. وصول 7 آلاف شجرة من وزارة البيئة إلى محافظة المنوفية

مبادرة 100 مليون
مبادرة 100 مليون شجرة

 أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن وصول (7) آلاف شجرة ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، والمقدمة من وزارة البيئة في إطار جهود الدولة المكثفة لزيادة المساحات الخضراء بجميع محافظات الجمهورية لمواجهة التغيرات المناخية وإضفاء مظهرا جماليا وحضاريا

جاء ذلك خلال تفقده أشجار المبادرة أمام ديوان عام المحافظة وبحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة ، الدكتور أحمد أبو بكر مدير إدارة البيئة ، مدير إدارة الحدائق بالديوان العام .

توزيع كراتين مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بكنيسة مارجرجس في المنوفية

محافظ المنوفية يترأس مجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا


تفقد محافظ المنوفية اصطفاف سيارات المبادرة والتي تضم أشجار مثمرة وغير مثمرة ، وكلف مدير إدارة الحدائق بنقل تلك الأشجار  إلى المشتل تمهيدا لتوزيعها على الوحدات المحلية لزراعتها بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة والمنشآت الحكومية بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة ، فضلا عن تشجير الحدائق والمتنزهات العامة وعلى جانبي الطرق والمحاور المرورية ومداخل القرى والمدن لتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين و خلق متنفس حيوي للأهالي .


وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بأن يتم زراعة الأشجار تحت إشراف كامل من المختصين من  مديريات الرى والزراعة للحفاظ على تلك الأشجار والاهتمام والاعتناء بها لزيادة الرقعة الخضراء بكافة أرجاء المحافظة ، كما شدد على المتابعة الدورية لتنفيذ زراعة الأشجار والتأكد من انتظام منظومة العمل وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لتحقيق أهداف  المبادرة .


وأكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لتحقيق الخطة المستهدفة ، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف عوائد اجتماعية و بيئية  واقتصادية  للمساهمة في  تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري  وامتصاص الملوثات والأدخنة ،  فضلا عن مضاعفة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء.

100 مليون شجرة إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التغيرات المناخية الحدائق والمتنزهات المتنزهات العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهى التعويم| الدولار يتراجع في العقود الآجلة وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

عقبة الثالثة عصرا.. بشرى لـ الأهلي أمام صن داونز بنهائي دوري الأبطال

بعد الانخفاض.. شعبة الذهب: الآن هو أنسب وقت لشراء المعدن الأصفر

هيئة الانتخابات التركية تعلن نتائج أردوغان وغريمه كيليتشدار أوغلو

احتمالية إصابة مشجعي هذا الفريق بأمراض خطيرة .. طبيب مخ وأعصاب يحذر

الذهب يتراجع 500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في عيار 21 الآن

أكتبلك تعهد .. كأس الكرامة .. واستقالة مرتضى منصور | أزمات تضرب الزمالك

وصل إلى أدنى مستوياته.. لماذا انخفض سعر الدولار في السوق السوداء؟

ترشيحاتنا

شاب ينهى حياته رميا بالرصاص ليلحق بوالده ويهرب من خلافاته مع أشقائه

رسميًا .. فرانكفورت الألماني يعلن التعاقد مع عمر مرموش

مواصفات هيونداي i20 الهاتشباك بعد الكشف عنها رسميًا

جوجل تدفع 8 ملايين دولار بسبب حملة Marketing كاذبة.. تفاصيل

خالد عبد الغفار : العباسية أحد أعرق مستشفيات الصحة النفسية بالشرق الأوسط

وزير الصحة: إجراء 1.9 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معلومات صادمة| ما الفرق بين قصور القلب والنوبة القلبية

حقيقة اعتلاء سيدة المنبر بدون حجاب في المغرب

بعد إخلاء سبيلها .. ملابس زوجة حسن شاكوش تثير الجدل بالسوشيال ميديا

متشجعش الفريق دا عشان صحتك.. روشتة طبيب تثير جدل رواد مواقع التواصل

فيديو

مشاكل عائلية.. البلوجر لمى الأصيل تصرخ وتبكي بشكل هستيري على فيسبوك

نبوءة جديدة .. العالم الهولندي يتوقع حدوث زلازل مدمرة فى هذه البلاد

تنقذ الملايين من السرطان.. مصرية في اليابان تحصد أعلى تكريم |فيديوجراف

ليست المرة الأولى.. ولادة طفلة بعين واحدة تثير الجدل في العراق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ