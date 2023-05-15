توزيع كراتين مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بكنيسة مارجرجس في المنوفية

وزعت جمعية الأورمان في محافظة المنوفية ، 70 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بكنيسة مارجرجس بقرية زاوية الناعورة بمركز الشهداء وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى.

شارك القمص ويصا باقي نجيب، راعي كنيسة مار جرجس بزاوية الناعورة ووكيل مطرانية المنوفية، أهالي قرية زاوية الناعورة بمركز الشهداء بالمنوفية، فى توزيع الكراتين على الاسر غير القادرة والأولى بالرعاية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أن توزيع الكراتين تم تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم .

وأشار إلى أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.