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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يفحص طلبات عدد من المواطنين ويكلف الجهات المعنية بإجراءات عاجلة

لقاء المواطنين مع
لقاء المواطنين مع محافظ المنوفية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، عددا من المواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكاواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بشتى قطاعات الخدمات. 

وكلف محافظ المنوفية، الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة عدد من الشكاوى تنوعت بين شكوى مواطن بناحية قرية ميت الوسطى مركز الباجور، يتضرر فيها من إدراج شارع بقطعة أرض زراعية خاصة به مما يلحق الضرر به، وذلك بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمرانى حفاظا على مصلحة المواطن مع مراعاة تحقيق الصالح العام ، والعرض عليه لاتخاذ اللازم، وكذا شكوى مواطن بناحية قرية سبك الأحد مركز أشمون يتضرر من عدم إنهاء إجراءات رخصة المبانى الخاصة به، والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

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ووافق المحافظ على طلب مواطنة أرملة بناحية طنبشا مركز بركة السبع تلتمس الموافقة على نقلها من إدارة تموين بركة السبع إلى مكتب تموين طوخ طنبشا مراعاة لظروفها الاجتماعية الصعبة،  موجها بصرف مواد غذائية لها وأولادها لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة.

كما تضمن اللقاء شكوى مواطنة بناحية طليا مركز أشمون تتضرر من إيقاف بطاقة صرف السلع التموينية الخاصة بها، وقد أمر المحافظ بصرف مواد غذائية مراعاة لظروفها المعيشية الصعبة، موجها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بفحص الشكوى والعرض عليه بالموقف كاملا لاتخاذ اللازم.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية  للمحافظة وقنوات  التواصل الاجتماعى وتلبية مطالبهم.

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