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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيناريو فيلم بين السماء والأرض

إنقاذ حياة 9 طالبات علقن بمصعد كهربائي في طنطا

عطل مصعد وإنقاذ حياة
عطل مصعد وإنقاذ حياة الطلاب بطنطا

نجحت قوات الحماية المدنية بطنطا فى محافظة الغربية، علي غرار فيلم بين السماء والأرض في إنقاذ حياة  9 طالبات عَلقن داخل أسانسير برج سكني بمدينة طنطا، لعدة ساعات، عقب توقف “مصعد كهربائي”الأسانسير في المسافة بين طابقين بسبب زيادة الحمولة، وعدم قدرتهن على الخروج.

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محافظ الغربية : غلق وتشميع 30 منشآة مخالفة للمواعيد المقررة رسميا

تلقت أجهزة الأمن بالغربية، بلاغا بتعطل مصعد كهربائي خاص بعمارة سكنية بمدينة طنطا وبداخله أشخاص، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة بشارع الشيتى بطنطا، ونجحت في سحب المصعد المعطل.

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ضبط 32 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن الغربية

كما تبين احتجاز 9 أفراد داخل المصعد، واستخراجهم من داخل المصعد دون حدوث إصابات، وإنقاذهم وهم بحالة صحية جيدة.

محافظ المنوفية يتابع أعمال تطوير طريقي شبين الكوم- طنطا والبتانون - الشهداء

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إستخراج اجهزة الامن اثر ماس كهربائي الحماية المدنية المصعد النيابة العامة بعمارة سكنية بين السماء والارض تعطل مصعد ربا دارة البحث الجنائى

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