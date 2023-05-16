إنقاذ حياة 9 طالبات علقن بمصعد كهربائي في طنطا

سيناريو فيلم بين السماء والأرض

نجحت قوات الحماية المدنية بطنطا فى محافظة الغربية، علي غرار فيلم بين السماء والأرض في إنقاذ حياة 9 طالبات عَلقن داخل أسانسير برج سكني بمدينة طنطا، لعدة ساعات، عقب توقف “مصعد كهربائي”الأسانسير في المسافة بين طابقين بسبب زيادة الحمولة، وعدم قدرتهن على الخروج.

تلقت أجهزة الأمن بالغربية، بلاغا بتعطل مصعد كهربائي خاص بعمارة سكنية بمدينة طنطا وبداخله أشخاص، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة بشارع الشيتى بطنطا، ونجحت في سحب المصعد المعطل.

كما تبين احتجاز 9 أفراد داخل المصعد، واستخراجهم من داخل المصعد دون حدوث إصابات، وإنقاذهم وهم بحالة صحية جيدة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.