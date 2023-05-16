عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يشيد بطالبات كلية التمريض خلال تفقده امتحان القرآن

امتحانات الأزهر
امتحانات الأزهر

تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، لجان الامتحانات الشفهية في القرآن الكريم بمقر كلية التمريض جامعة الأزهر بالقاهرة، في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لمنظمومة الامتحانات الشفهية في القرآن الكريم الموثقة بأجهزة الحاسب الآلي بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة اللجان، وجلس متابعًا لسير الامتحانات، وأشاد رئيس الجامعة بمستوى طالبات كلية التمريض بجامعة الأزهر مؤكدًا أنهن بحق السواعد اليمنى للجيش الأبيض وخير سفيرات للأزهر الشريف.

وقام رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة بمتابعة مستوى طالبات الكلية، مثمنًا أداءهم المشرف والمتميز خلال أداء الامتحانات.

كان في استقبال رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة الدكتورة أمال السباعي، عميدة الكلية، والدكتورة رشا البربري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح عبد القوي المشرف على المواد الإسلامية بكلية التمريض، والأستاذة سعاد بكر، أمين عام الجامعة المساعد لفرع البنات، والأستاذة فايزة سعودي، مديرة الكلية، وابتسام زيدان، مسئول الأنشطة الطلابية بالكلية.

86698845-5d92-44c4-b602-6d7366efc72d
86698845-5d92-44c4-b602-6d7366efc72d
e71dae1f-0428-4d9d-9ea9-a462f0630415
e71dae1f-0428-4d9d-9ea9-a462f0630415
e719055b-bfaf-403d-9005-bbf924038f3f
e719055b-bfaf-403d-9005-bbf924038f3f
f078f443-56a4-4546-8b2a-81ed4f61e89f
f078f443-56a4-4546-8b2a-81ed4f61e89f
جامعة الأزهر رئيس جامعة الازهر الامتحانات الامتحانات الشفهية القرآن التمريض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشائعات أصبحت حقيقة| صلاح خارج ليفربول بنسبة 100%؜ وهذه وجهته القادمة

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بداية من أول إبريل

أكثر سورة يحبها الله وأمرنا النبي بقراءتها كل صباح ومساء

الحق واشتري بسرعة| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

500 جنيه انخفاضا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 يهبط اليوم

الأهلي يحسم مصير أفشة بقرار نهائي.. تفاصيل

أحمد حسن: قرار هام ومرتقب بشأن نادي الزمالك خلال ساعات

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

11 جنيها للجرام.. الجمارك تكشف تفاصيل إعفاء الذهب القادم من الخارج

أشرف صبحي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الشباب والرياضة ومعهد بحوث الإلكترونيات

فضيحة جديدة.. مركز بايدن يتلقى ملايين الدولارات من الصين

الدفاع الصينية تحذر: أمريكا تحاول تغيير التاريخ بشأن تايوان

أوكرانيا تعلن الانضمام إلى مركز الناتو السيبراني

صلاح يغيب عن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت الجمهور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتعديل في منطقة الصدر.. سعر غير متوقع لفستان منى زكي بمهرجان كان السينمائي

نبيع ولا نشتري| ما السعر العادل للذهب في مصر ومتى يصل إليه؟

رئيس الأركان يلتقى قائد الجيش الهندى لبحث التعاون العسكري المشترك.. صور

بري لارسون وروبن أوستلوند.. جلسة تصوير للجنة تحكيم مهرجان كان قبل الافتتاح

فيديو

حقيقة انتشار بطيخ مسرطن في الأسواق | ما القصة ؟

توفيت لسبب صادم .. تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة المنيا

بسمة وهبة تفجر مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. تفاصيل

هزة قوية في أسعار الذهب ومفاجأة بالدولار | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ