رئيس جامعة الأزهر يشيد بطالبات كلية التمريض خلال تفقده امتحان القرآن

تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، لجان الامتحانات الشفهية في القرآن الكريم بمقر كلية التمريض جامعة الأزهر بالقاهرة، في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لمنظمومة الامتحانات الشفهية في القرآن الكريم الموثقة بأجهزة الحاسب الآلي بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة اللجان، وجلس متابعًا لسير الامتحانات، وأشاد رئيس الجامعة بمستوى طالبات كلية التمريض بجامعة الأزهر مؤكدًا أنهن بحق السواعد اليمنى للجيش الأبيض وخير سفيرات للأزهر الشريف.

وقام رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة بمتابعة مستوى طالبات الكلية، مثمنًا أداءهم المشرف والمتميز خلال أداء الامتحانات.

كان في استقبال رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة الدكتورة أمال السباعي، عميدة الكلية، والدكتورة رشا البربري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح عبد القوي المشرف على المواد الإسلامية بكلية التمريض، والأستاذة سعاد بكر، أمين عام الجامعة المساعد لفرع البنات، والأستاذة فايزة سعودي، مديرة الكلية، وابتسام زيدان، مسئول الأنشطة الطلابية بالكلية.

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