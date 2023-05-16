رئيس الأركان يلتقى قائد الجيش الهندى لبحث التعاون العسكري المشترك.. صور

إلتقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول “مانوج باندا" قائد الجيش الهندى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

الجيش الهندي

تناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العسكرى وبحث آفاق التعاون المشترك ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والهندية.

رئيس الأركان يلتقى قائد الجيش الهندى لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إعتزازه بالعلاقات العسكرية مع الهند وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أوجه التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية.

التعاون العسكري المشترك

من جانبه أكد الفريق أول "مانوج باندا" قائد الجيش الهندى حرص بلاده على تعزيز دعم آفاق التعاون العسكرى مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية فى كافة المجالات .

رئيس الأركان يلتقى قائد الجيش الهندى لبحث التعاون العسكري المشترك

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.