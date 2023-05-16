تدهور الأوضاع الصحية في السودان.. ووصول مساعدات طبية من الدول العربية

قال محمد عثمان، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، إن الأوضاع الصحية في السودان في أسوأ حالاتها، لافتًا إلى أن هناك نقصًا في الأدوية التي تأتي من الخارج.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" في رسالة على الهواء، أن هناك مساعدات طبية وصلت الخرطوم وأم درمان على متن طائرات من جمهورية مصر العربية والكويت والمملكة الأردنية وقطر والمملكة العربية السعودية.

وأوضح أن الأوضاع الصحية في البلاد تحتاج لتدخل عاجل لتقديم الخدمات الطبية اللازمة، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة ولإنقاذ المستشفيات من الحالة المتردية التي وصلت إليها.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن تنقّل المواطنين داخل العاصمة الخرطوم أصبح صعبًا وخطيرًا، مشيرًا إلى أن السودان يعاني نقصًا حادًا في الأطقم الطبية التي يصعب تنقلهم بين الولايات في ظل الاشتباكات الدائرة على الأرض.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش النظامي و"الدعم السريع"، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني.