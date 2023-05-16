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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.. أشرف صبحي يلتقى كيان رواد المحافظات الحدودية الشبابي

صدى البلد

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالكيان الشبابي رواد المحافظات الحدودية، وذلك بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير الشباب والرياضة بالكيانات الشبابية بمختلف محافظات الجمهورية ، وفي اطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة نحو دعم الكيانات الشبابية على كافة المستويات، وذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار- رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش – مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، نجوى صلاح - رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الدكتورة منال جمال - رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب ، بالإضافة  الي مؤسسي  الكيان الشبابي "رواد المحافظات الحدودية  ، وأعضاء الكيان الشبابي  من ٦ محافظات حدودية  .


أكد وزير الشباب والرياضة دعمه الكامل للكيانات الشبابية بمختلف محافظات الجمهورية ، موجهاً بتنشيط برامج وفعاليات متعددة ومتنوعة بالمحافظات الحدودية من خلال مديريات الشباب والرياضة تنسيقاً مع الكيان الشبابي "رواد المحافظات الحدودية".

 

كما أشار إلي الدكتور أشرف صبحي إلي البرامج التي تنفذها الوزارة في المحافظات الحدودية والتي تستهدف النشء والشباب بتلك المحافظات، مبينا ضرورة دمج ابناء المحافظات الحدودية في انشطة الوزارة بشكل مكثف خلال المرحلة المقبلة.



وتحدث مؤسسو وأعضاء رواد المحافظات الحدودية عن متطلباتهم واحتياجاتهم خلال الفترة المقبلة ، موجهين الشكر لوزير الشباب والرياضة على ما يبذله من جهود لتنمية نشء وشباب المحافظات الحدودية على كافة المستويات.

 

كما قدم ممثلو رواد المحافظات الحدودية عددا من المبادرات والدراسات والحلول للمعوقات التي تواجه الشباب في المحافظات الحدودية  وطرق حلها.

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