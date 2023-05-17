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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مهندس ديكور مسلسل رسالة الإمام: بناء مدينة الفسطاط استغرق وقتاً طويلاً

مسلسل رسالة الإمام
مسلسل رسالة الإمام

كشف عادل المغربي   مهندس ديكور  مسلسل " رسالة الإمام " أن ديكورات وبناء مدينة الفسطاط إستغرق  وقتاً طويلاً  نظراً لقلة المراجع  والأبحاث حول تلك الحقبة التاريخية وهو مامثل صعوبة في تخيل  شكل بناء  المدينة العريقة.

 

وقال عادل المغربي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن "الصعوبة التي واجهناها أنها فترة تاريخية معدومة ولايوجد مراجع حقيقية وجميعها إجتهادات من قبل مهندسين لخلق شكل وملامح  مدينة الفسطاط  وإستغرقنا  وقت لمراجعة الكتب القليلة  المتوفرة  وكذا مشاهدة أطلال مدينة الفسطاط الباقية لتصور الفكرة  ".


أكمل : " اخدنا أكثر من ثلاثة اشهر في البحث وثلاثة اخرى في التصميم والبناء إستغرق ثلاثة اشهر وأخدنا أرض، مبيناً أن أصعب مبنى تم بناؤه في المدينة هو منزل الامام الشافعي لانه يحمل فلسفة بناء  تعتمد على شخصية الامام ورغبتنا في تحققيق صور بصرية وان يليق عليه المكان في موضع الكتب وخلوته وهذا إستغرق أكثر وقت في التصميم ".

 

 حفاظاً على حرمة البيت والنساء

وأشار إلى  أن هناك عناصر أردنا تحقيقها  في بناء منزل الامام   أهمها أن لايكون مدخل المنزل منسدلاً ومفتوحاً على صحن البيت  حفاظاً على حرمة البيت والنساء  بالاضافة لشكل البئر لان ملامحه مختلفة عن المعتاد    وكذا قاعة  الدروس لانها مهمة جداً في حياته    قائلاً : " كان لابد من  الاهتمام بقاعة  الدرس لانه شخص طول الوقت يكتب ويدون وكانت قضيته الكبرى كل ماسبق وماشهده ومن ثم لازم يكون فيه قاعة درس للتلاميذ   للتدوين والدراسة "

 

مسلسل رسالة الإمام مدينة الفسطاط منزل الامام الشافعي شخصية الامام

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