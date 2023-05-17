شريف حازم: إنجازات الشباب المصري في مجال الأمن السيبراني غير مسبوقة

أكد الدكتور شريف حازم نور الدين نائب محافظ البنك المركزي للأمن السيبراني، أن اليوم تم انطلاق مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات، الذى يستمر لمدة 3 أيام.



وأضاف ، خلال برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولي، أن أمن المعلومات هو أساس التحول الرقمي، و صناعة المستقبل، وأن طبيعة الجرائم الإلكترونية في المنطقة العربية مختلفة تماما عن مثيلاتها في الدول الأجنبية.



وأوضح أن مصر اتخذت مبادرة منفردة في هذا الأمر، وأن هناك توفيق كبير ، وأن هناك أعمال كبيرة ومميزة حدثت فى الفترة الماضية.



ولفت إلى أن مصر وصلت لـ مستوى عالمي، فى هذا المجال، معلقًا:" الكمال لـ الله، ولكن بحمد الله هناك تأمين عالى للمنظومة فى مصر".



وأشار إلى أن شفرة ذات المفتاحين، أو شفرة الجمل الخاصة بـ الأمن السيبراني، منسوبة لـ العالم المصري الذى يعمل فى أمريكا.



وأوضح أن المصريين حققوا إنجازات كثيرة و غير مسبوقة، وأن مصر تعتبر فى مكانة عالية خاصة بـ الصناعة الواعدة وهي الأمن السيبراني.



وكشف أن إنجازات الشباب المصري في مجال الأمن السيبراني، غير مسبوقة، و قمنا بتوطين استخدام التكنولوجيا ولدينا 70 محترفا من كوادرنا.



