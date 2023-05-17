الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، موجة اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، اعتقلت على إثرها 11 فلسطينيا، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء "وفا".

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثمانية فلسطينيين من مدينة سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، واعتقلت كلاً من: صهيب حسن بلاسمة، ومحمد بلال عبد الرحيم الهرش، وأحمد بلال عبد الرحيم عزريل، وعبد الكريم معزوز عبد الكريم الطقطق، وكرم نضال اعبيد، ومجد نضال اعبيد، وينال نضال اعبيد، ومحمد ملهم يونس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، شاباً من مدينة البيرة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد عزيز عابد (23 عاماً)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من بلدتي اليامون والسيلة الحارثية، غرب جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمود فواز نواهضة، وحمزة ناصر زيود، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.