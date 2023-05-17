هزة أرضية.. هل تكرار الزلازل وتتابعها يدعو للخوف؟|مسؤول يكشف عن مفاجأة

تكررت في الفترة الأخيرة بعض الهزات الأرضية القريبة من المناطق والحدود المصرية، والتي يتراوح بعضها بين ضعيف لا يكاد أحد يشعر به وبعضها يتم ملاحظته، وبحسب تصريحات كثير من المسؤولين داخل المعهد القومي للبحوث الفلكية، "فهذه الهزات غير مقلقة بالمرة".

هزة أرضية بشرم الشيخ

هزة أرضية بشرم الشيخ

وتأتي الهزات في وقت يعيش فيه سكان منطقة المتوسط حالة من الخوف والقلق بعد زلزالي 6 فبراير الماضي، اللذان ضرب مناطق واسعة في تركيا وسوريا، وخلفا دمارا هائلا، إضافة لعدد كبير من الوفيات والإصابات.

ومحليا، سجلت شبكات الرصد التابعة لمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية عددا من الهزات، حيث تعرضت محافظة جنوب سيناء لـ 4 زلازل متفاوتة الشدة خلال خمس شهور فقط.

وشهدت مصر الثلاثاء، وقوع زلزال شعر به أهالي مدينة شرم الشيخ، حيث وقع الزلزال بالقرب من السواحل الشرقية لمصر وبالتحديد عند خليج العقبة، واستمر الزلزال لعدة ثوان كانت كافية حتي يشعر به عدد كبير من المواطنين خاصة سكان الأدوار العليا.

ويُعد زلزال الثلاثاء، هو الزلزال الثاني الذي ضرب مصر في 3 أيام، فقد سبقه زلزال آخر يوم السبت الماضي، كانت قد سجلته محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، حيث كان الزلزال قد حدث بالقرب من السواحل الشمالية لمصر، وبالتحديد عند البحر الأحمر.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الهزة الأرضية التي تعرضت لها مدينة شرم الشيخ الثلاثاء على بعد 111 كيلومترا شمال المدينة، وبقوة 4.37 درجة على مقياس ريختر، وعمق 20 كيلومترًا، لم تسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية، وقد شعر بها بعض مواطني مدينة شرم الشيخ فقط بالمدينة فقط.

وأكد في تصريح اليوم الأربعاء، أن معظم الهزات الأرضية التي تعرضت لها المحافظة يكون مركزها بمدينة طور سيناء، أو مدينة شرم الشيخ، وهذه الهزات متفاوتة الحدة، فقد شعر المواطنون ببعضها، والبعض الآخر لم يشعر بها.

وأشار إلى أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى عقب الزلزال التي تعرضت له مدينة شرم الشيخ أمس، تحسبًا لحدوث أي توابع لهذه الهزة، وذلك مثلما حدث لمدينة الطور في منتصف ديسمبر الماضي.

وتعرضت طور سيناء لزلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، واستمر قرابة نصف الدقيقة، مما تسبب في إصابة المواطنين بحالة من الهلع والذعر.

اللواء خالد فودة

هزات أرضية متتالية بمصر

ولم يسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية، وظهر له توابع بعد 3 أيام فقط، وهذه التوابع تمثلت في هزة أرضية بقوة 4.41 درجة على مقياس ريختر، وشعر بها المواطنون على الرغم من كونها كانت على بعد 31 كيلومترا جنوب غرب مدينة الطور، وخط العرض 28.02 شمالًا، وخط الطول 33.42 شرقًا، والعمق 15.04 كيلومتر.

وأضاف أن مدينة الطور تعرضت أيضًا لزلزال يوم السبت الماضي بقوة 3.85 على مقياس ريختر، على بعد 33 كيلومترا جنوب غرب مدينة الطور، ومركزه جبل الزيت جنوب غرب خليج السويس بالبحر الأحمر، بطول 33.40 شرقًا، وعمق 20.24 كيلومتر، ولم يشعر بها المواطنون.

وأرجح محافظ جنوب سيناء، أن الهزة الأرضية التي تعرضت لها مدينة شرم الشيخ مساء أمس إحدى التوابع للهزة الأرضية التي تعرضت لها مدينة الطور قبل ثلاث أيام فقط.

ومن جانبه، قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية بقوة 4.37 درجة على مقياس ريختر على بعد 111 كم شمال مدينة شرم الشيخ فى تمام الساعة العاشرة و5 دقائق و55 ثانية مساء يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة.

وأضاف رئيس المعهد في بيان ـ أن الهزة وقعت على عمق 20.73 كم على دائرة عرض 28.79 شمالا وخط طول 34.74 شرقا.

وأكد أنه ورد للمعهد ما يفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة، ولم يرد ما يفيد بوقوع خسائر في الأرواح والمنشآت.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، أنه قد سجلت الشبكة القومية لرصد الزلازل للمعهد يوم السبت الموافق 13 مايو 2023 زلزالاً في تمام الساعة 10:12 دقيقة مساء ، على بعد 33 كيلو مترًا غرب الطور.

وقال القاضي ـ إن قوة زلزال يوم السبت 3.85 ريختر ، على خط عرض 28.01 شمالا ، وخط طول 33.40 شرقا و عمق 20.24 كم.

وتابع أن الزلزال الذي ضرب السواحل الشمالية المصرية كان أضعف من الزلزال الذي حدث أمس الثلاثاء، فقد كان زلزال يوم السبت 13 مايو حيث كان بقوة 3.85 على مقياس ريختر وعلي عمق 20.24 كم حيث ‏شعر بعض المواطنين بهذه الهزة.

بالإضافة إلى شعور عدد من المواطنين فى نطاق القاهرة الكبرى بحدوث الزلزال والهزة الأرضية، ولكن لم يسجل أو يدون وقوع أي خسائر أو إصابات.

الدكتور جاد القاضي

مقياس ريختر للهزة الأرضية

وجدير بالذكر أنه يتدرج مقياس ريختر من درجة واحدة إلى عشر درجات من الناحية النظرية، لكنه من الناحية العملية يمكن أن يصل إلى أكثر من ذلك فهو عبارة عن سلم مفتوح، رغم أنه لم تسجل عشر درجات على هذا المقياس في تاريخ الزلازل.

حيث يتفاوت إحساس البشر بدرجات الزلازل طبقا لمستواها على مقياس ريختر، فبينما لا يشعر الإنسان عادة بالدرجتين الأولى والثانية، فإنه يحس بالزلازل وتأثيرها إذا وصلت إلى درجة ثلاثة فما فوق، أما الزلازل التي تفوق الدرجة السابعة فهي غالبا زلازل مدمرة.

هزات أرضية متتالية شهدتها تركيا منذ فبراير الماضي، آخرها زلزال تركيا الذي وقع في شرق البلاد الأسبوع الماضي، على عمق 13.8 كيلومترا بمحافظة أديامان، وفقا لموقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، حيث لم يعلن عن وقوع ضحايا للزلزال أو الهزة الأرضية.

وقبل الهزة الأرضية الأخيرة بشرق البلاد، وقع زلزال تركيا على عمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض بشدة 3.5 درجة على مقياس ريختر، وتحديداً في وسط تركيا على عمق 48 كيلومترا بين غرب وشمال غرب قهرمان مرعش و20 كيلومترا من جنوب جوكسون، وفقاً لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عن زلزال تركيا.

وتعاني عدة مناطق حول العالم مؤخراً من هزات أرضية متتالية، وأشهرها سوريا وإيران وتركيا والصين واليونان، فيما كان أعنفها على الإطلاق منذ بداية العام زلزال تركيا، وهو عبارة عن هزتين أرضيتين ضربتا سوريا وتركيا فجر السادس من فبراير 2023، وعرفتا إعلامياً بزلزال غازي عنتاب وزلزال قهرمان مرعش.

ويصنف زلزال تركيا الذي وقع في فبراير من العام الجاري من أقوى الزلازل، حيث بلغت شدة الزلزال الأول غازي عنتاب 7.8 درجة على مقياس ريختر والذي وقع غرب مدينة غازي عنتاب بجنوب تركيا، وتعد البلدة بؤرة الهزة الأرضية ولقربها من الحدود السورية التركية امتد تأثيرها إلى سوريا، كما ضرب زلزال تركيا بعد الهزة الأرضية الأولى بنحو 9 ساعات، أي في نفس اليوم، زلزال قهرمان مرعش الذي يعد أقوى الهزات الأرضية في تاريخ تركيا وسوريا، والذي امتد تأثيره على البلدين وبلغت شدته 7.5 درجة على مقياس ريختر وبؤرته إيكين أوزو.

فيما نتج عن زلزال تركيا في فبراير 2023، عدد ضحايا تجاوز الـ51 ألف قتيل و120 ألف مصاب وفقاً للتقديرات الأولية بكل من سوريا وتركيا، بخلاف الخسائر والأضرار المادية.

ومن جانب آخر، أعلن المركز الوطني السوري للزلازل، عن تسجيل 12 هزة أرضية خلال الأسبوع الماضي.

وذكر المركز، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية سانا السبت الماضي، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت 6 هزات في تركيا بقدر 2.5 و4.0 درجة، و4 هزات في لواء اسكندرون بقدر يتراوح بين 1.6 و2.3 درجة على مقياس ريختر، كما سجلت هزة غرب اللاذقية بـ 18 كيلومتراً وبقدر 1.7 درجة وهزة جنوب غرب اللاذقية بـ 17 كيلو متراً وبقدر 2.7 درجة.