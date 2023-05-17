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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري وعمار يبحثان سبل التعاون المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتونس

شكري يلتقي نظيره
شكري يلتقي نظيره التونسي في جدة

التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الأربعاء مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، قبيل بدء الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية بجدة.

وشهد اللقاء بين الوزيرين بحث سبل التعاون الوثيق والمستمر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقتين مصر وتونس.

وبدأ الاجتماع التحضيري للقمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين، اليوم الأربعاء، بحضور وزراء الخارجية العرب بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وعلى هامش الاجتماع التحضيري، التقي وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الأربعاء، مع كلا من وزيري الخارجية الأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسين وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية بـ جدة في السعودية.

ووفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، على تويتر، إن الاجتماع تناول سبل دفع التعاون والعمل المشترك في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الشقيقة مصر والأردن والعراق.

الاجتماع التحضيري للقمة العربية الخارجية والهجرة والتونسيين المملكة العربية السعودية تونس سامح شكري وزير الخارجية

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