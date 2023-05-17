شكري والعطاف يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجزائر أحمد عطاف، قبيل بدء الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية بجدة.

ودار نقاش بين الوزيرين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل للرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الأولوية، فضلا عن بحث رؤى البلدين لجهود وتطورات الوضع على الأراضي السودانية.

بدأ الاجتماع التحضيري للقمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين، اليوم الأربعاء، بحضور وزراء الخارجية العرب مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وعلى هامش الاجتماع التحضيري، التقى وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الأربعاء، كلا من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسين، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية بـ جدة في السعودية.

ووفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، على “تويتر”، إن الاجتماع تناول سبل دفع التعاون والعمل المشترك في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الشقيقة مصر والأردن والعراق.

