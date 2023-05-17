أبوالغيط يرحب بعودة سوريا للجامعة العربية: أتمنى أن تكون مقدمة لإنهاء أزمتها

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، بوزير الخارجية السوري فيصل المقداد خلال مشاركته في أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وذلك لمشاركته لأول مرة في أعمال مجلس الجامعة بعد استعادة سوريا لمقعدها بعد غياب 12 عاما.

وقال أبوالغيط خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة 32 بمدينة جدة السعودية، أتمنى أن تكون استعادة سوريا لمقعدها مُقدمة لإنهاء أزمتها، ولاستعادتها لحيويتها وحضورها في العمل العربي.

وكانت قد انطلقت ظهر اليوم الأربعاء أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة العربية الـ32، والتى تعقد غدا برئاسة المملكة العربية السعودية، ويترأس وفد مصر وزير الخارجية سامح شكرى.

ويناقش الاجتماع جدول أعمال القمة العربية الـ32 مشروعات القرارات التي سترفع لها، والتي تتضمن عددا من القضايا السياسية المهمة، وفي مقدمتها الأزمة في السودان وتطورات الوضع في سوريا والقضية الفلسطينية، وكذلك هناك ملفين أحدهما اقتصادي يتصدره موضوع وتطوير السياحة العربية، وآخر اجتماعي يتصدره موضوع العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة.



وكان رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ32 قد وصلوا في وقت سابق اليوم إلى جدة.

وعقد وزراء الخارجية العرب سلسلة من اجتماعات اللجان الوزارية المعنية بمتابعة تطورات الوضع في السودان وفلسطين وسوريا، والتي تشكلت بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية رقم 8915 بتاريخ 7 مايو 2023 بعضوية مصر والمملكة العربية السعودية والأمين العام للجامعة العربية.