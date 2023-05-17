القباج تفتتح المؤتمر الاقليمي الأول بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، المؤتمر الإقليمي الأول بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية بعنوان "دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية" الذى ينظمه بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن.

يعقد المؤتمر الإقليمي الأول بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية تحت عنوان "دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية" الذي ينظمه بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعى بالعاصمة الإدارية الجديدة .

قالت نيفين القباج ان بنك ناصر الاجتماعى له توجه اجتماعى اقتصادى، وله كثير من المنتجات المصرفية فى التعليم والصحة ومشروعات متناهية الصغر يستفاد منها الكثير من الفئات .

واضاف القباج خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية ان المؤتمر الاقليمي الأول بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية

نقدم رؤية من اجل ان نحقق رؤية تمويل عربية مشتركة حول اسس التمويل المنصفة للمجتمع العربى .

وتابعت القباج نهدف ايضا الى التفكير فى مصادر للوقف التى يمكن ان نستخدمها على الوطن العربى من خلال موضوعات وافكار كثيرة ، ونهدف الى آلية حوكمة العرب ووضع آلية لدوران رأس المال والاستثمار فى رأس المالى الاجتماعى فى برامج الحماية الاجتماعية منها البرامج الخاصة باللاجئين

الدولة المستقبلة عليها واجبات أمامهم