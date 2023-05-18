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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام هيبة : لا أعباء إضافية على المستثمرين والاهتمام كبير بريادة الأعمال

صدى البلد

قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه تم تحديد التحديات التى تواجه الاستثمار وتم اتخاذ قرارات بشأنها.

وأضاف هيبه خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دى ام سى"، أن القرارات الخاصة بالتحديات تيسر على المستثمرين المحليين والإجانب.

أعباء إضافية 

وأكد هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه لن تكون هناك أي أعباء إضافية على المستثمرين ويوجد اهتمام كبير بريادة الأعمال.

وأوضح  أنه جارى  العمل على منظومة رقمية للتيسير على المستثمرين وسيتم التوقيع الإلكتروني من خلال الشهر العقاري.

استثمار التوقيع الإلكتروني الاستثمار الشهر العقاري المناطق الحرة

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حسام هيبة : لا أعباء إضافية على المستثمرين والاهتمام كبير بريادة الأعمال

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