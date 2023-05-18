ما علاقة معاداة السامية؟.. إيلون ماسك: سأقول ما أريد |تفاصيل

“سأقول ما أريد، وإذا كانت النتيجة هي خسارة الأموال، فليكن ما يكون”. هكذا رد رجل الأعمال إيلون ماسك على الانتقادات التي طالته في الفترة الأخيرة بسبب تغريداته المثيرة للجدل، والتي حملت في بعض الأحيان سخرية وتهكما، وفي أوقات أخرى كانت أحد أوجه نظريات المؤامرة، كما وصفها المنتقدون.

وأخبر إيلون ماسك، مراسل CNBC ديفيد فابر، أنه لا يهتم بما يمكن أن تسببه محتوى تغريداته، وإذا كانت آراءه هذه ستتسبب في عزوف المعلنين على تويتر، أو ستخيف مشترى أسهم تسلا فليكن ما يكون، وذلك في إشارة إلى الانتقادات التي وصفته بأنه "معاد للسامية".

ونفى ماسك هذه الاتهامات قائلا : “أنا مؤيد للسامية، في حال قال أحد ما غير ذلك”، وفي الأيام الماضية اتهم ماسك بمعاداته للسامية عندما شبه المستثمر الشهير جورج سوروس - وهو يهودي ناج من الهولوكوست - بشخصية Magneto في سلسلة أفلام "X-Men"، حيث يعد Magneto شخصية شريرة متعصبة للمتحولين ومعادية للبشر.

وغرد ماسك على حسابه في تويتر ، قائلا : “إنه يريد تدمير نسيج الحضارة البشرية، سوروس يكره الإنسانية”.

وقال منتقدون إن تغريدات ماسك حول سوروس تتناسب مع نمط أكبر من الهجمات على المستثمر البالغ من العمر 92 عامًا، حيث قال المحلل أليكس جولدنبرج “تشبيه إيلون ماسك لسوروس بشخصية Magneto ليس أمرًا عاديًا”، كما قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن تغريدات ماسك تحمل "إيحاءات معادية للسامية".

منذ أن استحوذ ماسك على شركة تويتر، العام الماضي ، شهدت شبكة التواصل الاجتماعي انخفاضًا حادًا في عائدات الإعلانات، وفي الأسبوع الماضي، عين ماسك مديرة الإعلانات السابقة في شركة NBCUniversal، ليندا ياكارينو، رئيسة تنفيذية في تويتر، وهي خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها وسيلة لتحفيز نشاط إعلانات تويتر .