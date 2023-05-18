مصرف صحي يُنهي حياة عامل في سوهاج

لقي عامل في منتصف الثلاثينات من العُمر، مصرعه؛ إثر انهيار كمية من الأتربة عليه، أثناء عمله في أرضه الزراعية دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده مصرع عامل انهارت عليه كمية من الأتربة، أثناء عمله في أرضه الزراعية، دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین مصرع المدعو (مهران ع. أ. أ- 35 سنة- عامل بأجر- ويقيم دائرة المركز)؛ إثر انهيار كمية من الأتربة عليه، أثناء عمله في أرضه الزراعية؛ ما أدى إلى لفظه أنفاسه الأخيرة.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال شقيقه المدعو (يوسف ع.أ.أ- 41 سنة- عامل زراعي- ويقيم بذات الناحية)، قرر بأنه أثناء حفر شقيقه المذكور مصرف خاص بأرضه الزراعية، إنهارت عليه كمية من الأتربة؛ ما أدى إلى وفاته في الحال.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الاختناق، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.