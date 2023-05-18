نجم الأهلي السابق: تدريب موسيماني لـ الزمالك وارد

يشعر أحمد رضوان، لاعب الأهلي السابق، بالطمأنينة من نتيجة مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي في نصف نهائي دوري الأبطال، وأن المارد الأحمر قادر على التأهل للنهائي، معربا عن تمنيه أن يتأهل الوداد المغربي لنهائي البطولة.

قال أحمد رضوان في لقاء تلفزيوني عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت" على "قناة صدى البلد":" لابد أن ينسى اللاعبون المباراة الأولى، كرة القدم لا تعترف بشئ، لابد من الاستعداد جيدًا، حتى لا ينخفض المستوى ويؤثر على النتيجة".

أضاف:" نشعر بطمأنينة، ولكن بالتأكيد كولر وسيد عبد الحفيظ تحدثا مع اللاعبين من أجل تحفيزهم، وغلق صفحة مواجهة الذهاب".

أوضح:" أعتقد أن كولر سيوجه رسائل كثيرة للاعبي الأهلي، ولابد للاعبين أن يصدقوا أنهم كويسين، لابد من دخول مباراة النهائي بنفسية ومعنويات مختلفة".

أكد:" أتمنى أن يفوز الوداد على صن داونز، يعرفوا جيدًا التعامل مع الفريق الجنوب إفريقي، صن داونز فريق مختلف وسيكونوا الفترة المقبلة أكثر اختلافًا".

أشار:" لم يكن لدينا شراسة في مباراتنا معهم في القاهرة، لابد من رفع الضغوط من على اللاعبين.

أتم:" كنا مستغربين عندما تولى موسيماني المسئولية الفنية في الأهلي، ولكن نهايته مع النادي لم تكن لطيفة، على عكس كولر، أعطى الجميع فرصا، لكن موسيماني كان مستقرا على 13 لاعبا، وهذا سبب له مشاكل، وارد جدًا إن موسيماني يتولى تدريب الزمالك".

