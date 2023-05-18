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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لحظة دخول طلاب الشهادة الإعدادية لأداء امتحان الدراسات الاجتماعية.. فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة موقع "صدى البلد" لحظة دخول طلاب الشهادة الإعدادية، لأداء امتحاني الدراسات الاجتماعية والتربيةالدينية اليوم الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ ، في إحدى مدارس محافظة القاهرة.

 وتوافد الطلاب علي لجان الامتحانات، في ثاني ايام امتحانات الشهادة الإعدادية، لاداء امتحان الدراسات الاجتماعيةأولًا، ثم يليه امتحان التربية الدينية.

و وفقا لـ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة ، يستمر زمن امتحان الدراسات الاجتماعية من 9 صباحا  حتى 11 صباحا.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة اليوم في الفترة الامتحانية الثانية ، امتحان مادةالتربية الدينية ، والذي من المقرر أن يستمر من 11:30 صباحا حتى 1 ظهرا.

https://fb.watch/kBsKl_b8VT/?mibextid=qC1gEa

 

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