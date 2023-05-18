لحظة دخول طلاب الشهادة الإعدادية لأداء امتحان الدراسات الاجتماعية.. فيديو

رصدت عدسة موقع "صدى البلد" لحظة دخول طلاب الشهادة الإعدادية، لأداء امتحاني الدراسات الاجتماعية والتربيةالدينية اليوم الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ ، في إحدى مدارس محافظة القاهرة.

وتوافد الطلاب علي لجان الامتحانات، في ثاني ايام امتحانات الشهادة الإعدادية، لاداء امتحان الدراسات الاجتماعيةأولًا، ثم يليه امتحان التربية الدينية.

و وفقا لـ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة ، يستمر زمن امتحان الدراسات الاجتماعية من 9 صباحا حتى 11 صباحا.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة اليوم في الفترة الامتحانية الثانية ، امتحان مادةالتربية الدينية ، والذي من المقرر أن يستمر من 11:30 صباحا حتى 1 ظهرا.

https://fb.watch/kBsKl_b8VT/?mibextid=qC1gEa