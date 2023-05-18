وزيرة الهجرة تستقبل والد الطبيب "دانيال نور" صاحب لقب "شخصية العام" بأستراليا

السفيرة سها جندي: الجالية المصرية بأستراليا من أهم الجاليات حول العالم وتضم نماذج مشرفة نفخر بها

استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، جون نور رجل الأعمال المصري المقيم باستراليا، ووالد الطبيب الشاب "دانيال نور" الحائز على لقب «شخصية العام» من الشباب في نطاق استراليا لعام 2021.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في التواصل المستمر مع أبناء الوطن حول العالم.

في بداية اللقاء، أشادت السفيرة سها جندي بالجالية المصرية في أستراليا من أهم الجاليات حول العالم، وتضم نماذج مضيئة ومشرفة لهم قصص نجاح كبيرة نفخر بها، من مهندسين وأساتذة جامعات ورجال أعمال وصيادلة وأطباء في كل التخصصات، مشيرة إلى أبناء الجيلين الثاني والثالث في أستراليا من شباب المصريين يمتلكون جودة تعليم عالية ويتمتعون بخبرات وكفاءات مميزة، ما يجعل الدولة أكثر حرصاً على خلق مسارات وقنوات اتصال مستدامة بينهم وبين وطنهم الأم ودمجهم في خطط التنمية.

وتناولت وزيرة الهجرة أيضا مسألة تنظيم ملتقيات للشباب المصري بالخارج لربطهم بوطنهم الأم انطلاقًا من الإيمان بدورهم الخارجي تجاهه وسط كافة التحديات المختلفة، لتصحيح أي مفاهيم أو أفكار مغلوطة قد يتعرضون لها بالخارج، فضلاً عن ربطهم بالعادات والتقاليد والقيم المصرية الأصيلة، مشيرة أيضًا إلى المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" التي أطلقتها الوزارة لمواجهة حرب طمس الهوية التي يواجهها أبناءنا في الخارج وحثهم على التمسك بجذورهم المصرية.

كما تطرقت الوزيرة إلى الحديث عن الحملة التوعوية "خبراء مصر بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، التي أطلقتها الوزارة ضمن استراتيجية التواصل مع المستثمرين بالخارج من أجل الترويج للدولة المصرية وإنجازاتها وتحفيز جهود الاستثمار، حيث أوضحت سيادتها أن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على ما يتميز به السوق المصري من عوامل جذب وفرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات في ظل عملية التنمية التي تتم على أرض مصر وتوفير بنية تحتية على أعلى مستوى، واتخاذ إجراءات من شأنها التيسير على المستثمرين، وتابعت: "نسلط الضوء أيضا على نجاحات خبرائنا من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج".

من جانبه، أعرب جون نور عن سعادته بلقاء وزيرة الهجرة، مثمنا الجهود التي تبذلها منذ توليها منصبها، ونقل لها تحيات الجالية المصرية في أستراليا ودعوتهم لها لزيارة البلاد في أقرب وقت ولقائهم.

وتحدث نور عن النجاح الذي حققه نجله الطبيب "دانيال" في أستراليا وفوزه بلقب "شخصية العام"، حتى أن رئيس الحكومة الأسترالية اصطحبه مؤخرًا لحضور حفل تتويج الملك تشارلز في بريطانيا، كما لفت نور إلى أنه رجل أعمال متخصص في مجال الأثاث والمفروشات ولديه رغبة في الاطلاع على مجالات الاستثمار المتاحة في مصر فيما يتعلق بهذا المجال.

وتحدث نور كذلك عن بعض احتياجات الجالية المصرية في أستراليا والتي يتمثل أغلبها في الخدمات المتعلقة بأوراق الثبوتية مثل ملف تجديد واستخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد.

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