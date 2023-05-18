غضب داخل الترجي التونسي بسبب مباراة الزمالك وأسوان

كشف أحمد حسام ميدو عن كواليس أزمة حادة تخص التنسيق بخصوص مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الأهلي سيواجه الترجي يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة في العاشرة مساء مؤكداً أن الترجي يحق له خوض المران الرئيسي في ستاد القاهرة في نفس التوقيت ليلة المباراة اليوم الخميس.

وأضاف:" الزمالك سيلعب مع أسوان في الدوري اليوم الخميس وهو الأمر الذي جعل الاتحاد الأفريقي يطلب نقل لقاء الزمالك وأسوان من ستاد القاهرة".

وتابع:" الترجي سيخوض مرانه بعد لقاء الزمالك وأسوان وهناك حالة غضب داخل النادي التونسي لأن تأخير المران سيربك حسابات الجهاز الفني للترجي".

وأكد أن تأخير المران سيرهق لاعبي الترجي وسيؤخر إعدادات الفريق التونسي للمباراة.