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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب قادمة.. الناتو يتخذ إجراءً عاجلا لم يحدث منذ عام 1945

الناتو
الناتو

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الخميس، عن تجهيز خطة دفاعية لأول مرة منذ عام 1945، تحسباً لأي حرب محتملة يشنها الخصوم في أي وقت.

ومن جانبه، كشف أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، النقاب عن نقاشات جارية بين قادة التحالف العسكري لضمان أن أوكرانيا لن تتعرض لهجوم مجددًا من روسيا عقب انتهاء العملية العسكرية الدائرة حاليًا، مشيرًا إلى وجود مخاوف من جر الحلف إلى صراع أكبر.

وقال ستولتنبرج إن هناك مشاورات جارية، قبيل قمة الحلف المقررة في يوليو المقبل، مضيفا: "لا نعلم متى ستنتهي هذه الحرب، لكن ما نعلمه هو أنه عندما تنتهي فمن المهم للغاية أن نكون قادرين على منع التاريخ من أن يعيد نفسه".

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" والولايات المتحدة ستبقى حول سان بطرسبرج ليس فقط في الجنوب الغربي، ولكن أيضا في الشمال الغربي، وفقا لوكالة تاس الروسية.‏

وأضاف ريابكوف،‏ أن عروض فنلندا والسويد في الناتو، وانضمام هلسنكي إلى الحلف وقرارها بإبرام اتفاقية مع الولايات المتحدة تسمح بنشر القوات الأمريكية على الأراضي الفنلندية، أدت إلى تدهور كبير في الوضع العسكري والسياسي في أوروبا. 

الناتو حلف شمال الأطلسي أمين عام حلف شمال الأطلسي أوكرانيا روسيا

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