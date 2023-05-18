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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة الباكستانية تواصل تطويق منزل رئيس الوزراء السابق عمران خان

صدى البلد

واصلت الشرطة الباكستانية تطويق منزل رئيس وزراء البلاد السابق عمران خان، مع قرب انتهاء مهلة الـ 24 ساعة الممنوحة له لتسليم المشتبه بهم المزعوم وجودهم في الداخل.


وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الخميس أن الشرطة كانت قد أمهلت خان حتى الثانية من ظهر اليوم لتسليم عدد من الأشخاص مطلوبين لتورطهم في الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت عقب اعتقال خان مؤخرا.


وقد أثار تطويق الشرطة لمنزل خان غضب العديد من أنصار رئيس الوزراء السابق، وأثار مخاوف بشأن إمكانية وقوع المزيد من الاشتباكات بينهم وبين قوات الأمن.

 

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