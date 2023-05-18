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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

5 عروض من أوروبا والسعودية.. فرج عامر يصدم الأهلي بسبب بيرسي تاو

صدى البلد

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن العروض المقدمة لبيرسي تاو بعد التألق مع النادي الأهلي.

ونشر فرج عامر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ، “خمس اندية اوروبية وسعودية ترغب في شراء بيرسي تاو ، والاهلي لن يفرط فيه وسوف يجدد تعاقده في نهاية الموسم” .

أنهى النادي الأهلي مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في رادس أمام الترجي بنتيجة (0-3) حيث سجل بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف وحيد.

ويبدأ الأهلي بشكل سريع التحضير لمواجهة الإياب أمام الترجي الفريق أملًا في التأهل من جديد لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفائز من مواجهتي الأهلي والترجي أمام المتأهل من مباراتي الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الترجي 

يخوض الأهلي مباراته القامة أمام الترجي التونسي على ملعب استاد القاهرة غدا الجمعة 19 مايو 2023.

 

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