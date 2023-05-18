تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود

أكد رئيس مركز ومدينة سمنود اللواء كمال عبد الله؛ إن منطقة مسار العائله المقدسة كانت ضمن المناطق العشوائيه والتي كان يصعب الوصل إليها او السير فيها لكن بتوجيهات الرئيس السيسي والوزير المحافظ تم القضاء على العشوائيات حتى نتمكن من انجاز هذا التطوير ليصبح شارع العائلة المقدسة شارع نموذجي يحتذى به.

وعرضت قناة مصر الأولى تقريرًا في برنامج صباح الخير يا مصر؛ أنه تم انشاء بنيه تحتية بعد القضاء على العشوائيات في هذه المنطقه مع الحفاظ على كنيسة السيدة العذراء مع راس في الشوارع بالانترلوك والفواصل الخرسانيه مع وضع اعمدة كهربائيه لنظام الهاندريل بالإضافة الى توفير مصارف للمطر.