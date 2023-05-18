عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يلتقي فريق منتخب قصار القامة لدعمهم قبل الكأس الآفرو - آسيوية

صدى البلد

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لاعبي فريق مصر لكرة القدم من ذوي القدرات والهمم "قصار القامة"؛ قبيل سفرهم للمغرب، للمشاركة في الكأس الآفرو - آسيوية، في الفترة من ٢٠ وحتي ٣٠ مايو الجاري، بالدار بالبيضاء.

استمع الدكتور أشرف صبحي إلي متطلبات واحتياجات المنتخب والعمل علي توفيرها، وتحفيزهم لمواصلة التركيز والمنافسة بقوة في مختلف البطولات، مشيرًا إلي دعم  الرئيس عبدالفتاح السيسي دومًا لأبنائه من ذوي الهمم والقدرات.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بلاعبي منتخب ذوي القدرات والهمم من قصار القامة، وتقديم كل الدعم لهم استعداداً لمختلف المنافسات التي يشاركون بها، مؤكدًا حرص الوزارة علي رعاية ودعم ذوي القدرات والهمم واكتشاف المواهب منهم من خلال البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها لهم.

وتقدم الكابتن علي شعبان مدير المنتخب ورئيس البعثة، ولاعبو الفريق والجهاز الفني الشكر والتقدير إلي وزير الشباب والرياضة علي الدعم الدائم والمساندة لجميع أبطال مصر الرياضيين، ومنهم ذوي القدرات والهمم، وإيمانه الكامل بقدرتهم علي التمثيل المشرف لمصر وتحقيق العديد من الانجازات الرياضية، متعهدين ببذل أقصي جهد لتشريف مصر وتحقيق لقب البطولة.

وتتكون بعثة المنتخب المصري من 15 فرد برئاسة البعثة ومدير المنتخب الكابتن علي شعبان ومدير فني الكابتن محمد البيضا ومدرب محمود الحضري وكابتن المنتخب أحمد عبد الرازق واللاعبون : هم وليد عصام، عبد الرحمن بركات، مهدي محمد، مروان عمرو، يوسف راوي، عبد الغني حسين، رمضان السيد، مصطفي محمود، محمد حسين، وحراسة المرمي سعيد الخرباوي، محمد يحيى.

أشرف صبحي أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اكتشاف المواهب الإنجازات الرياضية اكتشاف الجهاز الفنى الدكتور أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الرئيس عبدالفتاح السيس الرئيس عبدالفتاح السيسي الشباب والرياضة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع عن 2000 جنيه لأول مرة.. الذهب يتعرض لأقوى خسارة في تاريخه

فشل في الاعتداء عليها فأنهى حياة زوجها| "موسى" ضحى بحياته دفاعا عن عرضه.. وزوجته تنهار من البكاء

هل يتعاطى المتهم بدهس مهندس في القاهرة الجديدة عقاقير مخدرة؟ تفاصيل

عروض بالجملة.. شوبير يعلن اقتراب رحيل نجم الأهلي

القصة الكاملة لتسريب امتحان دراسات الإعدادية بالدقهلية|من السبب وماذا قال شاومينج؟

موظف لمحكمة الأسرة: مراتي غابت عن البيت 14 شهرا وراجعة بطفلة

سيناريوهان .. مفاجأة في قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة والشهادات

4 جنيهات|هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء والمالية تفجر مفاجأة بنهاية العام

ترشيحاتنا

قاعتان للعلاج الكيماوي.. تطوير 90% من مستشفى المجمع الطبي للتأمين الصحي بطنطا|فيديو

رائحة غاز بشارع التسعين الجنوبي.. وزارة البترول توضح الأسباب

مباحث القاهرة تضبط المتهمين بسرقة حديد أسوار كوبرين .. صور

ثكنة عسكرية.. ماذا فعل الاحتلال بالقدس لتأمين مسيرة الأعلام؟

شوبير: حدث تاريخي ينتظر علي معلول أمام الترجي

الرئيس البيلاروسي يعترف صراحة باستعداد بلاده للحرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وضع فرشاة الأسنان في الحمام.. كارثة صحية

الكويت.. تداول فيديو يوثق إشهار 4 فلبينيات إسلامهن

سر وصفات الكبدة زي المطاعم.. أبرزها بالردة

شاهد.. جندي يعزف البيانو وسط نيران الحرب الأوكرانية الروسية بباخموت

فيديو

أغرب حالة مرضية في العالم.. برازيلية رأسها لا يتوقف عن النمو «فيديوجراف»

فيديو مثير للجدل.. طبق من نار مميز يأكلونه في الهند| شاهد

مقطع فيديو مثير للجدل لأغرب حادثة من نوعها .. شاهد

أوهموه بشراء الشقة.. تفاصيل النصب على الفنان صبري عبد المنعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ