عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 138 ألفاً و923 طن قمح بلدي لصوامع وشون كفر الشيخ

توريد القمح
توريد القمح

أعلن عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم، أن إجمالي كميات القمح الموردة منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم، الخميس، بلغت 138 ألفاً و923 طن قمح بلدي.

22 لاعباً في قائمة كفر الشيخ لمواجهة سبورتنج بدوري القسم الثاني

كفر الشيخ.. ضبط 15 مخبزا لتلاعبها في وزن الرغيف ببيلا

وأوضح مساعد وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، خلال بيان، أن استلام الاقماح المحلية خلال موسم 2023 الحالي يتم من خلال 22 موقعاً تابعاً للجهات المسوقة والتي تضم الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأشار إلى أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، لافتاً إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقاً لتوجيهات المحافظ.

ومن جانبه، شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليماته، على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل  الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.

استلام الأقماح المحلية البنك الزراعي المصري الاقماح المحلية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين بمحافظة كفر الشيخ بداية الموسم جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فشل في الاعتداء عليها فأنهى حياة زوجها| "موسى" ضحى بحياته دفاعا عن عرضه.. وزوجته تنهار من البكاء

تراجع عن 2000 جنيه لأول مرة.. الذهب يتعرض لأقوى خسارة في تاريخه

4 جنيهات|هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء والمالية تفجر مفاجأة بنهاية العام

موظف لمحكمة الأسرة: مراتي غابت عن البيت 14 شهرا وراجعة بطفلة

بـ 250 جنيهًا فقط| أرخص سعر كيلو لحم بلدي من خلال هذه الأماكن

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

عروض بالجملة.. شوبير يعلن اقتراب رحيل نجم الأهلي

أقل من 2000 جنيه للجرام.. انخفاض تاريخي في سعر الذهب الآن| تفاصيل

موضوعات متعلقة

22 لاعباً في قائمة كفر الشيخ لمواجهة سبورتنج بدوري القسم الثاني

كفر الشيخ.. ضبط 15 مخبزا لتلاعبها في وزن الرغيف ببيلا

اليوم.. انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء في بلطيم بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يناقش خطة تطوير وتجميل ميدان سيدي إبراهيم الدسوقي.. صور

غداً.. كفر الشيخ يستضيف سبورتنج في دوري المظاليم

انطلاق تصفيات دوري اتحاد عام مراكز شباب مصر بكفر الشيخ.. صور

ابن كفر الشيخ يحصد المركز الأول بالبطولة الأفريقية للمصارعة بتونس

«آداب كفر الشيخ» تستقبل وفد لجنة متابعة أداء البرامج المميزة ..صور

ترشيحاتنا

المعاهد الأزهرية: 5 آلاف مشارك بمسابقتي فارس المتون والمترجم الناشئ

وزير المالية: صرف مرتبات مايو للعاملين بالدولة.. اليوم

اليابان تعلن عن فتح مستشفى طوكيو التابعة للجيش لعلاج الجنود الأوكرانين

تغييرات جديدة.. شوبير يكشف تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي

مراته وابنه قتلوه .. تفاصيل العثور على جثة زوج داخل منزله بالأقصر

جو بايدن يصل إلي اليابان لحضور قمة السبع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكويت.. تداول فيديو يوثق إشهار 4 فلبينيات إسلامهن

سر وصفات الكبدة زي المطاعم.. أبرزها بالردة

شاهد.. جندي يعزف البيانو وسط نيران الحرب الأوكرانية الروسية بباخموت

الخفافيش المسؤل الأول عن فيروس كورونا.. ماذا عن فوائد البروتين بداخلها؟

فيديو

فيديو مثير للجدل.. طبق من نار مميز يأكلونه في الهند| شاهد

مقطع فيديو مثير للجدل لأغرب حادثة من نوعها .. شاهد

أوهموه بشراء الشقة.. تفاصيل النصب على الفنان صبري عبد المنعم

الزمالك في أولوياته.. 5 وجهات لـ موسيماني مدرب الأهلي السابق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ