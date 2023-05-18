مصطفى حجاج يطرح بنت الناس أولى أغنيات صيف 2023

طرح المطرب مصطفى حجاج، أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "بنت الناس"، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



الأغنية من كلمات الجوكر وألحان أحمد عبده وتوزيع أسامة عبد الهادي وإنتاج NJ Music Production للمنتج هاني محروس، ويقوم هاني محروس حاليا بتحضير أغنيات جديدة أخرى مع حجاج ، تمهيدا لتقديمها للجمهور المصري بموسم صيف 2023 .

كان مصطفى حجاج، قد تألق في حفل تكريم الموسيقار هاني شنودة في ليلة ذكريات التي اقيمت بالرياض في المملكة العربية السعودية، وقدم مصطفى حجاج ديو مع المطرب الكبير أحمد عدوية وذلك في أغنية زحمة.

أحدث أعمال المطرب مصطفى حجاج هي أغنية بطليني، والتي طرحها عبر قناته بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وهي من كلمات جمال الخولي وألحان : اسلام رفعت وتوزيع : اماديو ، عود : اسلام الأبتي ، ناي : محمد عاطف ، ميكس وماستر: هاني محروس، ومن إخراج : اسلام هشام.

أحدث أغاني مصطفى حجاج

وطرح الفنان مصطفي حجاج أغنية بعنوان “جامدة” من برومو مسلسل الفنانة دينا الشربيني “كامل العدد” والذى عرض فى موسم رمضان 2023 عبر إحدى المنصات.



الأغنية من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع توما، وتم طرحها ضمن السياق الدرامي للمسلسل.