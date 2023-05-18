طلاب بـ هندسة المطرية يكشفون تفاصيل صناعة طائرة لتلقيح الأشجار

يبتكر طلاب كلية الهندسة بالجامعات المصرية العديد من المشروعات المهمة التى تعمل على تنمية المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

‎ومن ضمن ابتكارات طلاب كليات الهندسة بالجامعات طائرة بدون طيار لتلقيح الاشجار والنخيل بالمزارع .

وقال الطالب محمد خالد احد الطلاب القائمين علي المشروع لصدي البلد ان فكرة المشروع هي صناعة مركبة جوية صغيرة بدون طيار‎ تتميز بالذكاء الكافي للتنقل وتنفيذ المهام تلقائيًا دون الحاجة إلى شخص ما لتوجيهه ، يمكن استخدامه بالتصوير من خلال كاميرا مثبتة عليها ، يمكن أن تعطينا بعض البيانات التي ‎ تمكننا من التعامل مع الوضع المحدد لها كما يمكنها ‎ أداء ما لا يستطيع الشخص القيام به وتوفير الوقت والمال ، و له استخدامات تزيد من معدل الأمان.

وتابع خالد انهم قاموا بتصميم هذه الطائرة لاستخدامها في المزارع في تلقيح الاشجار ورش السماد و المبيدات ، عن طريق تزويدها ببعض المعلومات التي تخص المزارع و الارض المراد العمل بها و يمكن متابعة النتايج من خلال الصور الملتقطة و معرفة حالة الارض والمزروعات ويمكن عمل جدول لنظام الرش و ينفذه ذاتيا بدون اي تدخل من المزارع.