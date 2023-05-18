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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب بـ هندسة المطرية يكشفون تفاصيل صناعة طائرة لتلقيح الأشجار

ابداعات طلابية
ابداعات طلابية

يبتكر طلاب كلية الهندسة بالجامعات المصرية العديد من المشروعات المهمة التى تعمل على تنمية المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

‎ومن ضمن ابتكارات طلاب كليات الهندسة بالجامعات طائرة بدون طيار لتلقيح الاشجار والنخيل بالمزارع .

وقال الطالب  محمد خالد احد الطلاب القائمين علي المشروع لصدي البلد  ان فكرة المشروع هي صناعة مركبة جوية صغيرة بدون طيار‎ تتميز بالذكاء الكافي للتنقل وتنفيذ المهام تلقائيًا دون الحاجة إلى شخص ما لتوجيهه ، يمكن استخدامه بالتصوير من خلال كاميرا مثبتة عليها ، يمكن أن تعطينا بعض البيانات التي ‎ تمكننا من التعامل مع الوضع المحدد لها كما يمكنها ‎ أداء ما لا يستطيع الشخص القيام به وتوفير الوقت والمال ، و له استخدامات تزيد من معدل الأمان.

وتابع خالد انهم قاموا بتصميم هذه الطائرة لاستخدامها في المزارع في تلقيح الاشجار  ورش السماد و المبيدات ، عن طريق تزويدها ببعض المعلومات التي تخص المزارع و الارض المراد العمل بها و يمكن متابعة  النتايج من خلال الصور الملتقطة و معرفة حالة الارض والمزروعات ويمكن عمل  جدول لنظام الرش و ينفذه ذاتيا بدون اي تدخل من المزارع.

التنمية المستدامة 2030 جامعة حلوان طائرة بدون طيار طلاب كليات الهندسة Jobs Education

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