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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقابة الفلاحين تطرح عجولا للأضاحي بأسعار مخفضة.. اعرف الكيلو بكام

صدى البلد

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن نقابة الفلاحين تطرح  عجول بقري للأضاحي بسعر 125 جنيها للكيلو  قائم، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة مشاركة المجتمع المدني  في تخفيف الأعباء عن المواطنين والمساهمة في  خفض أسعار اللحوم الحمراء وتوفير الأضاحي بأسعار مخفضة، لافتا ان الأضاحي متوفرة بكميات كبيرة بهذه  الأسعار غير شاملة مصاريف النقل.

 

وأضاف عبدالرحمن خلال بيان له ،  أن عجول البقري للأضاحي من مزارع أعضاء النقابة العامة للفلاحين وأن البيع بهذا السعر يأتي كدعم من رجال أعمال من قيادات العمل النقابي، حيث يساهم المهندس عادل زيدان نائب النقيب العام للشؤون الاقتصادية والحاج كمال عثمان مخلوف نائب النقيب العام للفلاحين والكثير من قيادات النقابة الآخرين بمساعدات لدعم هذا العمل الخيري الذي يساهم في منع الاستغلال وتوفير أضاحي بأسعار تنافسيه في مصلحة المواطنين.

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كيلو اللحوم الحية

 

وأشار عبدالرحمن إلى أن أسعار كيلو  اللحم الحي من العجول البقري بنظام الوزن قائم  تتراوح أسعارها حاليا بالأسواق من 130  إلي 140 جنيها للكيلو الواحد

فيما ان كيلو اللحم البقري المذبوح يتراوح من 270 إلي 320 جنيها للكيلو بما يعني ان النقابة تقدم للراغبين اللحوم بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين ومنع استغلال التجار لراغبي التضحية في عيد الأضحى المبارك .

واكد أبوصدام ان النقابة العامة للفلاحين تعمل بكل جهد وجنبا إلي جنب الجهات الحكومية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والضغط علي المستغلين لتخفيض الاسعار .

وتابع عبدالرحمن ان الحكومة تبذل قصارى الجهد لتوفير اللحوم الحية والمذبوحة للمواطنين باسعار مناسبه داعيا كل القادرين من أعضاء النقابه العامه للفلاحين للمساهمه بقدر الإمكان مع المجتمع المدني والحكومه لتوفير اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة وخاصة في موسم عيد الأضحى المبارك لقطع الطرق علي تجار الأزمات.

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