عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب هندسة حلوان يبتكرون مشروعا لتقليل المياه المستخدمة في صباغة القطن.. تفاصيل

مشروع صباغة القطن
مشروع صباغة القطن

يبتكر طلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية العديد من المشروعات الهامة التى تعمل على تنمية المجتمع و تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 .

ومن ضمن ابتكارات طلاب كليات الهندسة بالجامعات، كشف طلاب كلية الهندسة بالمطرية التابعة لجامعة حلوان عن ابتكار مشروع لصباغ القطن و توفير المياه حفاظا علي البيئة .

وكشف الطالب سيف الدين احد طلاب هندسة المطرية القائمين على صناعة المشروع ان المشروع عبارة عن تغيير في عملية صباغة القطن علي عدة مراحل حيث يتم خلال  المرحلة الاولى  تغيير نوع الصبغة قائلا " إنها بتثبت اكتر على القطن " و المرحلة الثانية مرحلة تقليل كمية المياه المستخدمة في عملية الشطف عن طريق إضافة مادة مثبتة اثناء عملية الشطف فالمياه الخارجه من العملية تكون أقل تلوثا وصالحة للاستخدام مرة اخري في نفس العملية ".

وتابع سيف الدين ان هذه العملية تعمل علي توفير  630 الف لتر لكل طن قطن يت تصنيعه وجودة المنتج تكون أفضل بسبب ثبات الصبغة علي القطن بالاضافه لتوفير طاقة كبيره بداية من تقليل كمية المياه التي تنقلها المضخات للمصنع إلى حد تقليل زمن العملية التي تستهلك كمية كبيرة من الطاقة .

و قام بتصميم هذا المشروع مجموعة من طلاب هندسة المطرية "سيف الدين العزب صلاح ، حسام بهاء الدين ، محمد وليد ، وعبدالله ياسر نفادي.

أهداف التنمية المستدامة التنمية المستدامة 2030 أهداف التنمية المستدامة 2030 Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز يد الزمالك على الأهلي

نقابة الفلاحين تطرح عجولا للأضاحي بأسعار مخفضة.. اعرف الكيلو بكام

حقيقة سحب نجل الزعيم الهاتف من عادل إمام.. تفاصيل

تثبيت الفائدة.. مفاجأة بشأن سعر الدولار ومعدلات التضخم بعد قرار البنك المركزي

المتسولة طلعت مليونيرة| الجزار خلص عليها وابنتها في إمبابة من أجل ثروتهما.. تمتلك 4 عقارات

تثبيت أسعار الفائدة.. البنك المركزي المصري يحسم قراره

بعد معاقبته.. مصطفى محمد يصدم نانت بقرار نهائي

ترشيحاتنا

أوكرانيا.. تحرك عاجل من زيلينسكي لاستعادة شبه جزيرة القرم

إطلالة ناعمة .. سعر صادم لفستان مي عمر في أحدث ظهور

تقارير سعودية: ليونيل ميسي يتوصل لاتفاق للانتقال إلى الهلال

الصين تلقي القبض علي لاعب كوري بتهمة تقاضيه رشاوي.. تفاصيل

مكاسب بالجملة وهذا موقف الأسعار.. ماذا بعد قرار تثبيت سعر الفائدة

تراجع في أسعار الذهب عالميا.. ومفاجأة بحلول نهاية العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ورم المخ .. 5 علامات تحذيرية يجب ألا تتجاهلها

عملت كارثة ..شاهد ايتن عامر في صالون التجميل تشعل السوشيال ميديا

منتخب كامل.. محترفون مصريون في الظل| لماذا لا يستفيد بهم مدرب الفراعنة؟

احذر توجيه المروحة على جسمك خلال النوم | اعرف السبب

فيديو

استخدام صوت أم كلثوم.. ماذا قال أهل الفن عن الذكاء الاصطناعي/ فيديو جراف

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

صورة مي كساب تثير ضجة| تفاصيل عملية جراحية غيرت حياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ