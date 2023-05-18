طلاب هندسة حلوان يبتكرون مشروعا لتقليل المياه المستخدمة في صباغة القطن.. تفاصيل

يبتكر طلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية العديد من المشروعات الهامة التى تعمل على تنمية المجتمع و تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 .

ومن ضمن ابتكارات طلاب كليات الهندسة بالجامعات، كشف طلاب كلية الهندسة بالمطرية التابعة لجامعة حلوان عن ابتكار مشروع لصباغ القطن و توفير المياه حفاظا علي البيئة .

وكشف الطالب سيف الدين احد طلاب هندسة المطرية القائمين على صناعة المشروع ان المشروع عبارة عن تغيير في عملية صباغة القطن علي عدة مراحل حيث يتم خلال المرحلة الاولى تغيير نوع الصبغة قائلا " إنها بتثبت اكتر على القطن " و المرحلة الثانية مرحلة تقليل كمية المياه المستخدمة في عملية الشطف عن طريق إضافة مادة مثبتة اثناء عملية الشطف فالمياه الخارجه من العملية تكون أقل تلوثا وصالحة للاستخدام مرة اخري في نفس العملية ".

وتابع سيف الدين ان هذه العملية تعمل علي توفير 630 الف لتر لكل طن قطن يت تصنيعه وجودة المنتج تكون أفضل بسبب ثبات الصبغة علي القطن بالاضافه لتوفير طاقة كبيره بداية من تقليل كمية المياه التي تنقلها المضخات للمصنع إلى حد تقليل زمن العملية التي تستهلك كمية كبيرة من الطاقة .

و قام بتصميم هذا المشروع مجموعة من طلاب هندسة المطرية "سيف الدين العزب صلاح ، حسام بهاء الدين ، محمد وليد ، وعبدالله ياسر نفادي.