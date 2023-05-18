انفراجة.. بوتين وزيلينسكي يوافقان على استقبال مبعوثي البابا فرنسيس للتوصل لهدنة بأوكرانيا

وافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على إجراء محادثات مع المبعوثين الخاصين للبابا فرنسيس لمناقشة تحقيق هدنة في أوكرانيا.

وحسب موقع الفاتيكان على الإنترنت، فإنه “يوجد اتفاقيات أولية" بخصوص إيفاد رئيس مجلس الأساقفة الإيطالي، الكاردينال ماتيو زوبي، ورئيس الأساقفة كلاوديو جوجيروتي، إلى كييف”.

وأشار الموقع، إلي أن هذه الأسماء ليست نهائية.

وقال موقع الفاتيكان: “طلب الكرسي الرسولي، عبر سفارتي روسيا وأوكرانيا، من موسكو وكييف استقبال المبعوثين البابويين من أجل مناقشة إمكانية فتح مسار تفاوضي يؤدي إلى هدنة".

وأضاف: “موسكو وكييف أعلنتا في رد مؤقت عن موافقتهما من حيث المبدأ، مع تحديد ما إذا كان سيكون هناك مبعوثان أو واحد فقط للعاصمتين وطالبتا ببياناتهما”.