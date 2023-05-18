عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفراجة.. بوتين وزيلينسكي يوافقان على استقبال مبعوثي البابا فرنسيس للتوصل لهدنة بأوكرانيا

بوتين وزيلينسكي
بوتين وزيلينسكي

وافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على إجراء محادثات مع المبعوثين الخاصين للبابا فرنسيس لمناقشة تحقيق هدنة في أوكرانيا.

وحسب موقع الفاتيكان على الإنترنت، فإنه “يوجد اتفاقيات أولية" بخصوص إيفاد رئيس مجلس الأساقفة الإيطالي، الكاردينال ماتيو زوبي، ورئيس الأساقفة كلاوديو جوجيروتي، إلى كييف”.

وأشار الموقع، إلي أن هذه الأسماء ليست نهائية.

وقال موقع الفاتيكان: “طلب الكرسي الرسولي، عبر سفارتي روسيا وأوكرانيا، من موسكو وكييف استقبال المبعوثين البابويين من أجل مناقشة إمكانية فتح مسار تفاوضي يؤدي إلى هدنة".

نهايتكم وشيكة.. رد صادم من موسكو علي تصريحات أوكرانيا بشأن قتل الروس

بيان عاجل من روسيا بشأن البعثة الأفريقية لحل الصراع في أوكرانيا

وأضاف: “موسكو وكييف أعلنتا في رد مؤقت عن موافقتهما من حيث المبدأ، مع تحديد ما إذا كان سيكون هناك مبعوثان أو واحد فقط للعاصمتين وطالبتا ببياناتهما”.

زيلينسكي بوتين كييف روسيا موسكو أوكرانيا هدنة البابا فرنسيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

قرار عاجل ضد فتاتين أدارتا أكبر منظمة إجرامية لتهريب البشر إلى أوروبا

المتسولة طلعت مليونيرة| الجزار خلص عليها وابنتها في إمبابة من أجل ثروتهما.. تمتلك 4 عقارات

أقل من 30 جنيها.. مفاجأة في سعر الدولار| وضربة للمضاربين والسوق السوداء

حقيقة سحب نجل الزعيم الهاتف من عادل إمام.. تفاصيل

موظف لمحكمة الأسرة: مراتي غابت عن البيت 14 شهرا وراجعة بطفلة

بعد معاقبته.. مصطفى محمد يصدم نانت بقرار نهائي

سيناريوهان.. مفاجأة في قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة والشهادات

موضوعات متعلقة

لأول مرة منذ الحرب الباردة.. "الناتو" يعد خططا سرية استعدادا لـ"الهجوم الروسي"

لأول مرة منذ عامين.. انخفاض كبير في أسعار الغاز بأوروبا

تحطيم آمال كييف.. أمريكا توجه ضربة قوية لأوكرانيا

شاهد.. مشاركة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف بن جفير في "مسيرة الأعلام"

سقوط باخموت.. إعلان عاجل من روسيا بشأن الاستيلاء على أهم مدن دونباس

شاهد.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تجبر الفلسطينيين على إغلاق محالهم التجارية

شاهد.. مستوطنون إسرائيليون يرقصون ويغنون بشكل استفزازي في ساحة باب العمود بالقدس

مع دولة عربية.. الصين تتخذ أول إجراء رسمي بشأن التخلي عن الدولار

ترشيحاتنا

بسبب انتهاكه واجباته الدستورية.. تحرك في الكونجرس الأمريكي لعزل بايدن

إيقاف يورجن كلوب مباراتين وتغريمه 75 ألف جنيه إسترليني .. اعرف السبب

أمناء الحوار الوطني : لا خطوط حمراء في التباحث بأي قضية

هدية جديدة من الحكومة للراغبين في الجنسية المصرية.. ماذا فعلت؟

انفراجة.. بوتين وزيلينسكي يوافقان على استقبال مبعوثي البابا فرنسيس للتوصل لهدنة بأوكرانيا

نهاية حقبة.. رافاييل نادال يعلن اعتزاله التنس في 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سابت حفلة خطوبتها | تصرّف صادم من فتاة حديث السوشيال ميديا

جمبري الغلابة بلاش منه ..طبيبة تحذر من مأكولات بحرية منتشرة فى السوق

متع نفسك من غير زيادة وزنك.. إليك طريقة عمل الجيلي الدايت

حقيقة بكاء هستيري وانهيار طبيب نفسي داخل سيارته أشعل التريند| التفاصيل الكاملة

فيديو

بسبب قطعة جاتوه .. إنهاء حياة شاب أمام أسرته في قليوب «فيديوجراف»

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. أم كلثوم تغني أغنية لشيرين عبد الوهاب I فيديو

مش محتاج تكون غني.. إزاي تحقق أرباح من صندوق الاستثمار في الذهب|فيديو

زلزال عنيف يضرب عدة دول | ماذا يحدث؟ ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ