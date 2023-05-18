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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نهايتكم وشيكة.. رد صادم من موسكو علي تصريحات أوكرانيا بشأن قتل الروس

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال نائب مجلس الدوما الروسي، ميخائيل شيريميت، إن تصريح مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حول كراهية روسيا، هو “جنون”.

وقال شيريميت: "هذا البيان هو جنون آخر لفريق زيلينسكي الإجرامي، الذي يدرك أن نهايته وشيكة. يبدو أن زيلينسكي ورفاقه على وشك الانهيار العصبي، وبالتالي فهم يحاولون تمرير أفكارهم المعيبة على أنها رأي الشعب الأوكراني بأكمله".

وأوضح أن ”حكومة كييف الحالية، التي تعمل لمصالح الدول الغربية، أدت بأوكرانيا إلى الانهيار الاقتصادي والسياسي، مما وضع "الشعب الأوكراني على شفا الانقراض والتشرد".

وشدد شيريميت على أنه "إذا كان الشعب الأوكراني يكره أي شخص، فإن زيلينسكي وزمرته الإجرامية بأكملها هي التي أصبحت خطرة على المجتمع الدولي بأسره".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ميخائيل بودولياك، كبير مستشاري الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تكره المواطنين الروس وستضطهدهم دائمًا وفي كل مكان.

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جاءت هذه التصريحات بعد أن شكت موسكو إلى الأمم المتحدة بشأن اعتراف رئيس المخابرات العسكرية في كييف بأن خدمته تنفذ اغتيالات مستهدفة ضد مواطنين روس.

وكتب بودولياك، في تغريدة علي “تويتر”، “نعم، أوكرانيا تكرهك.. نعم، سوف نضطهدك.. دائمًا وفي كل مكان”.

كما اتهم بودولياك، روسيا بـ”التذمر” في الأمم المتحدة ووصفها بأنها “حالة سفاحين”.

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