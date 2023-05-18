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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغانٍ لـ أم كلثوم وشادية في برنامج سعد الصغير بـ صوت قمر.. الليلة

سعد الصغير والمطربة
سعد الصغير والمطربة قمر

تحل اليوم الخميس المطربة قمر ضيفة على برنامج سعد مولعها نار الذي يقدمه الفنان سعد الصغير على قناة الشمس في الساعة العاشرة مساء، وقدمت من خلالها عدد من اغاني الزمن الجميل منها مخطرتش على بالك يوم لكوكب الشرق ام كلثوم، وقولوا لعين الشمس لشادية، وتضمنت الحلقة فقرة طبية، كما تضمنت الحلقة حالة إنسانية.

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وجدد مؤخرًا سعد الصغير عقده مع إدارة قناة الشمس لمدة خمس سنوات، بحضور الإعلامية سميرة الدغيدي والدكتور هشام أحمد عبدالستار استشاري التغذية العلاجية وأمراض السمنة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج "سعد مولعها نار" الذي يقدمه على القناة، واستضاف من خلاله عددًا كبيرًا من المطربين والفنانين، والاهتمام بالحالات الإنسانية في الشارع المصري، وتقديم المساعدات لهم.

وأعرب المطرب سعد الصغير عن سعادته بتحقيق البرنامج نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، ويعد جمهوره بتقديم عدد من المفاجآت خلال الحلقات والمواسم المقبلة.

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