سعد الصغير يغني لعدوية وأم كلثوم مع جودي في برنامجه.. اليوم

يستضيف الفنان سعد الصغير في برنامجه سعد مولعها نار على قناة الشمس، المطربة جودي.

وتتغني جودي عددا من الأغاني الذى قدموها سويا مع سعد منها حب ايه لأم كلثوم وبعض أغاني عدوية، وتحدثت عن بدايتها في مجال الغناء، وتضمنت الحلقة فقرة طبية، كما تضمنت الحلقة حالة إنسانية.

وجدد مؤخرًا سعد الصغير عقده مع إدارة قناة الشمس لمدة خمس سنوات، بحضور الإعلامية سميرة الدغيدي والدكتور هشام أحمد عبدالستار استشاري التغذية العلاجية وأمراض السمنة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج "سعد مولعها نار" الذي يقدمه على القناة، واستضاف من خلاله عددًا كبيرًا من المطربين والفنانين، والاهتمام بالحالات الإنسانية في الشارع المصري، وتقديم المساعدات لهم.

وأعرب سعد الصغير عن سعادته بتحقيق البرنامج نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، ويوعد جمهوره بتقديم عدد من المفاجآت خلال الحلقات والمواسم المقبلة.