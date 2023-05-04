سعد الصغير يغني بالخليجي مع شهد سلطان في مولّعها نار .. الليلة

يستضيف اليوم الخميس في الساعة العاشرة مساء الفنان سعد الصغير في برنامجه سعد مولعها نار على قناة الشمس، المطربة شهد سلطان والتي قدمت عددا من الأغاني الخليجية في الحلقة كما غنت لنجاة الصغيرة اغنية اما براوة، وتحدثت عن بدايتها في مجال الغناء، وتتضمن الحلقة فقرة طبية، كما تتضمن حالة إنسانية.

وجدد مؤخرًا سعد الصغير عقده مع إدارة قناة الشمس لمدة خمس سنوات، بحضور الإعلامية سميرة الدغيدي والدكتور هشام أحمد عبدالستار استشاري التغذية العلاجية وأمراض السمنة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج "سعد مولعها نار" الذي يقدمه على القناة، واستضاف من خلاله عددًا كبيرًا من المطربين والفنانين، والاهتمام بالحالات الإنسانية في الشارع المصري، وتقديم المساعدات لهم.

وأعرب المطرب سعد الصغير عن سعادته بتحقيق البرنامج نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، ويوعد جمهوره بتقديم عدد من المفاجآت خلال الحلقات والمواسم المقبلة.