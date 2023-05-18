الحوار الوطني.. أحمد مجاهد: اللغة العربية وعاء الفكر وناقشنا الاهتمام بدراستها بالمدارس الأجنبية

قال الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بـ الحوار الوطني، إن اللغة العربية هي وعاء الفكر وتم مناقشة الاهتمام بدراستها في المدارس الأجنبية.

وأضاف الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "تم الاتفاق خلال جلسة اليوم على عدة أشياء منها التنوع الخلاق الموجود في أصول الهوية المصرية، فضلا عن التلون الموجود في الحرف التراثية والغناء والانتماءات الجغرافية".

وأشار الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني،: "الهوية ليست شيئا يرتبط بالماضي فقط، بل تتعلق بالحاضر والمستقبل لأن بها رغبة للتقدم"، موضحا: "من ضمن الأشياء التي تم طرحها من قبل الجميع أننا في حاجه لمنظومة ثقافية تعمل على مشروع الهوية الوطنية وتشكيل الوعي للمواطن المصري".

