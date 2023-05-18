طائرة لتلقيح النباتات| طلاب هندسة المطرية يبدعون لتنمية المجتمع.. ومشروع لتقليل مياه صباغة القطن

طلاب بهندسة المطرية :

يكشفون تفاصيل صناعة طائرة بدون طيار لتلقيح النباتات

يبتكرون مشروع لتقليل المياه المستخدمة في صباغة القطن

يبدعون فى صناعة نظام ري صديق للبيئة

يبتكر طلاب كلية الهندسة بالجامعات المصرية العديد من المشروعات الهامة التى تعمل على تنمية المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

‎ومن ضمن ابتكارات طلاب كليات الهندسة بالجامعات كشف طلاب كلية الهندسة بالمطرية التابعة لجامعة حلوان ابتكار مجموعة منهم لطائرة بدون طيار تستخدم لتلقيح الاشجار والنخيل بالمزارع ، كما ابتكر مجموعة اخري من الطلاب مشروع لصباغة القطن وتوفير المياه حفاظا علي البيئة ، و ابتكر اخرون نظام ري صديق للبيئة.



وقال الطالب محمد خالد احد الطلاب القائمين علي المشروع لصدي البلد ان فكرة المشروع هي صناعة مركبة جوية صغيرة بدون طيار، ‎ تتميز بالذكاء الكافي للتنقل وتنفيذ المهام تلقائيًا دون الحاجة إلى شخص ما لتوجيهه ، يمكن استخدامه بالتصوير من خلال كاميرا مثبتة عليها ، يمكن أن تعطينا بعض البيانات التي‎ تمكننا من التعامل مع الوضع المحدد لها كما يمكنها‎ أداء ما لا يستطيع الشخص القيام به وتوفير الوقت والمال ، وله استخدامات تزيد من معدل الأمان.

وتابع محمد خالد انهم قاموا بتصميم هذه الطائرة لاستخدامها في المزارع في تلقيح الأشجار ورش السماد و المبيدات، وذلك عن طريق تزويدها ببعض المعلومات التي تخص المزارع والأرض المراد العمل بها و يمكن متابعة النتائج من خلال الصور التي يلتقطها ومعرفة حالة الأرض والمزروعات وبمكن عمل جدول لنظام الرش وينفذه ذاتيا بدون اي تدخل من المزارع.

و كشف الطالب سيف الدين احد طلاب هندسة المطرية القائمين علي صناعة المشروع ان المشروع عبارة عن تغيير في عملية صباغة القطن علي عدة مراحل حيث يتم خلال المرحلة الاولي تغيير نوع الصبغة قائلا " إنها بتثبت اكتر علي القطن " و المرحلة الثانية مرحلة تقليل كمية المياه المستخدمة في عملية الشطف عن طريق إضافة مادة مثبتة اثناء عملية الشطف فالمياة الخارجه من العملية بتكون أقل تلوث وصالحة للاستخدام مرة اخري في نفس العملية "

و تابع سيف الدين ان هذه العملية تعمل علي توفير 630 الف لتر لكل طن قطن بيتصنع وجودة المنتج بتبقا أفضل بسبب ثبات الصبغة علي القطن بالأضافه لتوفير طاقة كبيره من أول تقليل كمية المياه اللي المضخات بتنقلها للمصنع لحد تقليل زمن العملية اللي بتستهلك كمية كبيرة من الطاقة .

وقام بتصميم هذه المشروع مجموعة من طلاب هندسة المطرية تشمل " سيف الدين العزب صلاح ، حسام بهاء الدين ، محمد وليد ، عبدالله ياسر نفادي.

وصرح الطالب صلاح الدين عبد العزيز الطالب بهندسة المطرية واحد القائمين على المشروع لصدى البلد أن المشروع الخاص بهم كان نموذج لتطبيق ما يدرسونه بالكلية على ارض الواقع و ربط دراستهم بسوق العمل و متطلبات العصر ، حيث تناول المشروع مشاكل “ نقص الكهرباء في المناطق الزراعية النائية وارتفاع أسعار الديزل ” ما يؤثر سلبا على ضخ المياة للاراضي الزراعية.



وتابع صلاح عبد العزيز ان المشروع تناول صناعة نظام ري ذكي بأستخدام الطاقة الشمسية يتم التحكم به عن بعد دون الحاجة للتواجد بمكان الري، كما انه يمكن ضبط هذا النظام للري تلقائيا دون الحاجة للتدخل البشري، كما قال صلاح انه تم تطبيق هذا المشروع معتمدين على الوحدات الكهروضوئية ووحدة التحكم عن بعد بنظام اردوينو .

وتابع الطالب صلاح عبد العزيز لصدى البلد ان المشروع هدف الى تقليل الفاقد من المياه وضخ كميات مناسبة حفاظا على المياة، والاعتماد الكلي على الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة.

وشارك فى صناعة هذا المشروع مجموعة من طلاب الفرقة الإعدادي بهندسة المطرية وهم " عبد الرحمن عادل نبيه صلاح الدين عبد العزيز جاب الله شهاب اسامه عبد المحسن سماح عباس فارس سميره وجدي يسي صابرين صبري عبد الوهاب.