عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السنباطى وبليغ.. ناقدة فنية تقسو على عمرو مصطفى بسبب أغنية لأم كلثوم

صدى البلد

علقت الناقدة الفنية، ماجدة خير الله، على التعاون الفنى الجديد الذى أعلن عنه الملحن عمرو مصطفى حيث كتابة وتلحين أغنية لأم كلثوم بواسطة الذكاء الأصطناعى. 

وأوضحت ماجدة خير الله، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “آخر النهار” المذاع عبر قناة “النهار”، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن عظمة ام كلثوم لم تمكن فى الصوت فقط، بل فى اختيار الكلمات واللحن. 

وتابعت الناقدة الفنية قائلة:" فيه فرق كبير بين أغنية كاتبها وملحنها فؤاد السنباطي، بليغ حمدى، عبد الوهاب لأم كلثوم، وأغنية كاتبها وملحنها عمرو مصطفى".

عمرو مصطفى 

أعلن الملحن عمرو مصطفي عن استخدامه للذكاء الاصطناعي ، فى تقديم أغنية جديدة بصوت الراحلة أم كلثوم .

ونشر عمرو مصطفي مقطع من الأغنية قائلاً :على مدار ٢٤ سنة قدمت العديد من الألحان لنجوم الوطن العربي، ومؤخرا مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي .. حبيت اسمع لو كوكب الشرق السيدة أم كلثوم أغنية من ألحان عمرو مصطفى هيكون إيه الناتج تعالوا نسمع سوا صوت كوكب الشرق  أم كلثوم ألحان/ عمرو مصطفى ، وقريبا .. هتسمعوا الأغنية كاملة".

الإعلامي تامر أمين الألحان الذكاء الاصطناعي الراحلة أم كلثوم الوطن العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

تثبيت أسعار الفائدة.. البنك المركزي المصري يحسم قراره

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس 2023 بعد تداولها على فيسبوك |صور

تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز يد الزمالك على الأهلي

حقيقة سحب نجل الزعيم الهاتف من عادل إمام.. تفاصيل

المتسولة طلعت مليونيرة| الجزار خلص عليها وابنتها في إمبابة من أجل ثروتهما.. تمتلك 4 عقارات

نقابة الفلاحين تطرح عجولا للأضاحي بأسعار مخفضة.. اعرف الكيلو بكام

شاهد.. الاستقبال السعودي للرئيس السوري بمطار الملك عبد العزيز لحضور قمة جدة

ترشيحاتنا

متحدث الصحة: الوزير وجه بوضع خطة لإنشاء مراكز متخصصة بكافة المحافظات.. فيديو

قوات الاحتلال تمنع رفع آذان المغرب في الأقصي

أعمال استفزازية مرفوضة | الصحفيين تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى

كيف يفتح الله لك أبواب الرزق.. خطوات حددها العلماء

السنباطى وبليغ.. ناقدة فنية تقسو على عمرو مصطفى بسبب أغنية لأم كلثوم

تثبيت الفائدة.. مفاجأة بشأن سعر الدولار ومعدلات التضخم بعد قرار البنك المركزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملت كارثة ..شاهد ايتن عامر في صالون التجميل تشعل السوشيال ميديا

منتخب كامل.. محترفون مصريون في الظل| لماذا لا يستفيد بهم مدرب الفراعنة؟

احذر توجيه المروحة على جسمك خلال النوم | اعرف السبب

أضرار بدائل السكر الدايت تفوق التوقعات | أبرزها مرض السكري

فيديو

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

صورة مي كساب تثير ضجة| تفاصيل عملية جراحية غيرت حياتها

نفسي أعيش وأشوفها عروسة .. انهيار ماجد المصري على الهواء لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ