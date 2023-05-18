السنباطى وبليغ.. ناقدة فنية تقسو على عمرو مصطفى بسبب أغنية لأم كلثوم

علقت الناقدة الفنية، ماجدة خير الله، على التعاون الفنى الجديد الذى أعلن عنه الملحن عمرو مصطفى حيث كتابة وتلحين أغنية لأم كلثوم بواسطة الذكاء الأصطناعى.

وأوضحت ماجدة خير الله، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “آخر النهار” المذاع عبر قناة “النهار”، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن عظمة ام كلثوم لم تمكن فى الصوت فقط، بل فى اختيار الكلمات واللحن.

وتابعت الناقدة الفنية قائلة:" فيه فرق كبير بين أغنية كاتبها وملحنها فؤاد السنباطي، بليغ حمدى، عبد الوهاب لأم كلثوم، وأغنية كاتبها وملحنها عمرو مصطفى".

عمرو مصطفى

أعلن الملحن عمرو مصطفي عن استخدامه للذكاء الاصطناعي ، فى تقديم أغنية جديدة بصوت الراحلة أم كلثوم .

ونشر عمرو مصطفي مقطع من الأغنية قائلاً :على مدار ٢٤ سنة قدمت العديد من الألحان لنجوم الوطن العربي، ومؤخرا مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي .. حبيت اسمع لو كوكب الشرق السيدة أم كلثوم أغنية من ألحان عمرو مصطفى هيكون إيه الناتج تعالوا نسمع سوا صوت كوكب الشرق أم كلثوم ألحان/ عمرو مصطفى ، وقريبا .. هتسمعوا الأغنية كاملة".