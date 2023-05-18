تأهبًا لهجوم روسي.. صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

أعلنت أوكرانيا حالة التأهب استعدادا لغارات جوية وسماع دوي صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

وحسب بيانات وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فإنه تم الإعلان عن إشارة الإنذار في وقت واحد تقريبًا في جميع مناطق البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، تم الإعلان عن الإنذار عدة مرات في المناطق الشمالية الشرقية من البلاد، ثم تم إلغاؤه في وقت لاحق.

وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر بعد يومين من الهجوم على جسر القرم، والذي يقف خلفه، وفقًا للسلطات الروسية، المخابرات الأوكرانية.