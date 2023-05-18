لأول مرة في التاريخ..ختم القرآن الكريم مرتلا بجلسات متتابعة بمسجد الإمام الحسين

تنطلق مقرأة الختمة المرتلة للقرآن الكريم عقب صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، حيث تعقد الجلسة الأولى برئاسة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وعضوية كل من: القارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ العزب سالم، والقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، والقارئ الشيخ فتحي خليف، والقارئ الشيخ محمد الصعيدي، وإشراف فني للأستاذ عبد العزيز عمران.
وتعقد الجلسة الثانية عقب صلاة المغرب بإذن الله تعالى يوم الجمعة برئاسة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة وعضوية كل من: القارئ الشيخ عزت راشد، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ إبراهيم الفشني، والقارئ الشيخ أحمد الغيطاني، والقارئ الشيخ السيد الهنداوي، والقارئ الشيخ عبد المطلب البودي، والقارئ الشيخ شريف عبد المنعم.
وتعقد الجلسة الثالثة عقب صلاة الفجر يوم السبت 20 مايو 2023م برئاسة القارئ الشيخ/ أحمد أبو فيوض، والقارئ الشيخ محمود علي حسن، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ صلاح الجمل، والقارئ الشيخ/ السعيد فيصل، والقارئ الشيخ محمد متولي، والقارئ الشيخ/ محمد الصافي، والقارئ الشيخ عبد اللطيف وهدان.
وتتواصل الجلسات يوم السبت حتى يتم ختم القرآن الكريم كاملًا، وعقب صلاة العشاء سيكون دعاء ختم القرآن الكريم بأصوات سبعة من كبار القراء.